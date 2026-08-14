Descarta Jorge Chánez aspiración por candidatura, seguirá en la administración hasta el último día

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña aseguró que no tiene previsto postularse para un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2027.

Aseguró que permanecerá en el gabinete de la gobernadora Maru Campos hasta el último día de la administración, señalando su interés por el trabajo desde la parte operativa y técnica, más allá de lo político.

Asimismo, aseguró que todas las obras públicas que están en desarrollo quedarán listas antes de que Maru Campos entrefue la administración a la siguiente persona que ocupe el Ejecutivo.