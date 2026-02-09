Desarticula SSPE a grupo de criminales en Guachochi; aseguran armas de alto poder, explosivos, droga y más de un millón de pesos

Elementos de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación interinstitucional con autoridades federales, lograron la desarticulación de un grupo criminal que operaba en el municipio de Guachochi, al asegurar armas de fuego de alto poder, explosivos, equipo táctico, droga y más de un millón de pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado en la colonia Obrera, cuando personal de la Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizaban labores de inteligencia y rastreo, localizando a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo que se desplazaban en dos vehículos: un Jeep Rubicón con placas sobrepuestas y una camioneta Chevrolet Silverado con blindaje, ambos de color blanco.

Al realizar la intervención táctica, los elementos detectaron que dos de los sujetos se encontraban armados, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes, logrando la detención del grupo sin que se registraran lesionados.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis F. C., Marcos A. M., Saúl Iván A. y Jesús Abraham C. S., de 20, 34, 34 y 24 años de edad, respectivamente.

Durante la inspección de los vehículos, se aseguraron diversas armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, tres pistolas, tres fusiles de asalto y una ametralladora, además de 34 cargadores y más de 2 mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres.

Asimismo, los sujetos portaban cuatro granadas, un dron con seis baterías, cuatro piezas de equipo táctico con placas balísticas, radios de comunicación, 186 dosis de presunta cocaína y un total de un millón 100 mil pesos en efectivo.

Tras la intervención, los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de continuar con las investigaciones e indagatorias correspondientes.

Este aseguramiento es resultado del operativo permanente que se mantiene en la zona serrana y refleja la efectividad de la coordinación entre la Policía del Estado y las fuerzas federales. Destaca además el apoyo remoto del equipo de análisis táctico de la SSPE, que a través de la Plataforma Centinela brindó vigilancia, inteligencia y seguimiento en tiempo real, elementos clave para concretar este golpe al crimen organizado.