Delcy Rodríguez destaca importancia de rescatistas mexicanos tras la tragedia del 24J

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que la labor de los rescatistas mexicanos tras el doble sismo del 24 de junio ha sido “muy importante” para el país, al tiempo que comentó que solicitarán a la presidenta Claudia Sheinbaum cooperación técnica para la fase de reconstrucción de infraestructuras.

“México, ustedes saben, es un país de mucha tradición sísmica, pero también con mucha experiencia y grandes capacidades”, expresó Rodríguez durante el acto de lanzamiento del Plan Venezuela Renace, encargado de la reconstrucción. Agregó seguidamente: “agradezco a la presidenta Sheinbaum por el envío de los rescatistas, fueron muy importantes los rescatistas mexicanos en las labores de búsqueda y rescate en nuestro país, y ahora estamos pidiendo apoyo técnico”.

El gobierno de Venezuela ha desplegado más de 2 mil 500 ingenieros para inspeccionar todas las edificaciones afectadas por el terremoto en siete estados del país. Delcy Rodríguez le prometió una casa a cada familia que actualmente se encuentra en un refugio producto de la emergencia sísmica.

La cifra de víctimas mortales llegó este martes a 3 mil 685 y la de heridos asciende a 16 mil 740. La cantidad de edificios colapsados se mantiene en 190 y el gobierno registra hasta el momento mil 70 réplicas sísmicas.

Más de 300 edificios en rojo

El gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que han inspeccionado en la entidad 1.093 edificaciones, de las cuales 67 por ciento no presenta afectaciones graves. De acuerdo con el “semáforo técnico” aplicado, 426 edificios están en verde (habitables) y 303 están en amarillo (requieren reparación”. Los restantes 364 edificios recibieron calificación roja, que indica que presentan fallas estructurales.

Delcy Rodríguez destacó la labor que ha realizado el gobernador e informó que producto del terremoto falleció “prácticamente todo el equipo directivo de la gobernación”.

7 mil médicos cubanos

El jefe de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, doctor Yusleivy Martínez, comunicó el martes que más de 7 mil cooperantes cubanos están prestando servicios actualmente en Venezuela. Relató que en La Guaira, apenas ocurrido el terremoto, cada médico cubano acudió directamente a su puesto de trabajo sin esperar instrucciones. Ese contingente fue reforzado con especialistas de la Brigada Internacional Henry Reeve y un equipo adicional de médicos trasladados desde distintos estados del país. Los cubanos han participado en rescate, atención primaria, cirugía, medicina forense y control epidemiológico.