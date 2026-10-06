Del altar de muertos al árbol de Navidad: cómo guardar la decoración de temporada sin llenar la casa

Esferas de vidrio guardadas en una caja con divisiones y papel de seda. Foto: Lars Linquist / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Entre finales de octubre y el Día de Reyes, muchas casas cambian de piel dos veces. Primero sale la ofrenda: el papel picado, los marcos, las calaveras de cerámica y los manteles bordados. Tres semanas después, todo eso tiene que desaparecer para dejar sitio al árbol, al nacimiento y a las series de luces. Y en un departamento pequeño la pregunta no es qué poner, sino dónde meter lo que se quita.

Esta guía explica qué piezas de la ofrenda se pueden guardar y cuáles no, cómo empacar cada tipo de adorno para que llegue entero al año siguiente, qué opciones hay cuando la casa ya no da más y cómo organizar la rotación de octubre a enero sin pasar el fin de semana cargando cajas.

Por qué la decoración de temporada se volvió un problema de espacio

El Día de Muertos no es una decoración cualquiera. La UNESCO inscribió en 2008 las festividades indígenas dedicadas a los muertos en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y en muchas familias la ofrenda se arma año con año con piezas que pasan de una generación a otra. Esos objetos no se tiran el 3 de noviembre; se guardan con cuidado. Lo mismo ocurre con el nacimiento de la abuela o con las esferas que se compraron en un viaje.

El problema es que las casas no crecen al ritmo de las tradiciones. La azotea se moja en temporada de lluvias, el cuarto de servicio ya es oficina y el clóset tiene que alojar además la ropa de la otra estación. Las cajas de temporada acaban encima de los muebles o bajo la cama, y cada año se buscan a ciegas. Con el tiempo aparecen las esferas rotas, el papel picado arrugado y las series de luces que ya no prenden.

Guardar bien no depende tanto del lugar como del método: separar por temporada, limpiar antes de cerrar, empacar según el material y saber qué hay en cada caja sin abrirla.

Qué se guarda de la ofrenda y qué no

Una ofrenda mezcla objetos duraderos con elementos que solo viven unos días. Separarlos es el primer paso, porque cualquier resto orgánico que entre a una caja cerrada atrae insectos, humedad y mal olor, ya sea en el clóset de casa o en una bodega.

Lo que sí se guarda de un año a otro:

Papel picado, de papel de china o de plástico.

Manteles, caminos de mesa y textiles bordados.

Marcos y retratos.

Figuras de cartonería, barro y cerámica.

La estructura de los escalones, si es desarmable.

Candeleros y portaveladoras limpios.

El papel picado, de papel o de plástico, es de las piezas de la ofrenda que se pueden reutilizar varios años. Foto: Juan Carlos Fonseca Mata / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Lo que no conviene guardar:

Flores de cempasúchil, terciopelo o cualquier planta natural.

Pan de muerto, fruta, dulces, calaveritas de azúcar, mole o bebidas, aunque estén cerrados.

Velas y veladoras a medio usar con olor, copal o incienso.

Pirotecnia, como luces de bengala.

Estas exclusiones coinciden con las reglas de casi cualquier servicio de almacenaje, que prohíben alimentos, plantas, inflamables y artículos con olor. Spakio, por ejemplo, incluye en sus reglas de almacenaje todo lo que esté o haya estado vivo, cualquier comestible y lo que pueda atraer insectos.

En Navidad aplica la misma lógica con el árbol natural. Para él hay una salida mejor que el cuarto de triques: la Comisión Nacional Forestal publica cada temporada un directorio de centros de acopio para árboles de Navidad, donde los árboles se convierten en composta o material orgánico, según informó La Crónica de Hoy en enero de 2026. Lo que sí se guarda es la base, los adornos y las luces.

Cómo empacar cada tipo de adorno

Cada material pide un trato distinto. Empacar todo en la misma caja, con prisa y el 7 de enero, es la receta para encontrar pedazos el siguiente diciembre.

Esferas de vidrio: una por una, envueltas en papel de seda o papel periódico, en cajas con divisiones. Las cajas de huevo o los separadores de botellas sirven para las pequeñas. Nunca deben quedar espacios vacíos que permitan que se muevan.

una por una, envueltas en papel de seda o papel periódico, en cajas con divisiones. Las cajas de huevo o los separadores de botellas sirven para las pequeñas. Nunca deben quedar espacios vacíos que permitan que se muevan. Nacimiento de barro o cerámica: cada figura envuelta por separado y las más pesadas abajo. Anota en la tapa cuántas piezas lleva la caja para saber al abrirla si falta alguna.

cada figura envuelta por separado y las más pesadas abajo. Anota en la tapa cuántas piezas lleva la caja para saber al abrirla si falta alguna. Papel picado: extendido entre hojas de papel o dentro de una carpeta grande, nunca doblado ni amontonado. El de plástico aguanta mejor, pero también se arruga con el peso.

extendido entre hojas de papel o dentro de una carpeta grande, nunca doblado ni amontonado. El de plástico aguanta mejor, pero también se arruga con el peso. Manteles y textiles: lavados y bien secos antes de guardarse, doblados en bolsas de tela o cajas plásticas con tapa. Una bolsita de sílica gel ayuda contra la humedad.

lavados y bien secos antes de guardarse, doblados en bolsas de tela o cajas plásticas con tapa. Una bolsita de sílica gel ayuda contra la humedad. Árbol artificial: desarmado por secciones, con las ramas plegadas y en su caja original o en una funda con cierre.

desarmado por secciones, con las ramas plegadas y en su caja original o en una funda con cierre. Series de luces: probadas antes de guardarse, enrolladas en un cartón o un carrete y con la clavija identificada.

Probar y enrollar las series de luces antes de guardarlas evita sorpresas en diciembre. Foto: frankieleon / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Las luces merecen un párrafo aparte. Conviene conectarlas una por una antes de guardarlas y descartar las que fallan, en lugar de dejarlas para el siguiente año. Si hace falta reemplazar alguna, compra con cuidado: la Profeco ha recomendado que las series de luces y los artículos decorativos de temporada lleven la leyenda de la norma NMX-J-588-ANCE-2017 sobre seguridad de productos eléctricos, según las recomendaciones de Profeco sobre luces navideñas recogidas por La Razón.

Sobre las cajas, las de plástico con tapa protegen mejor contra la humedad y aguantan el apilado. El cartón sirve para objetos ligeros y en lugares secos, pero se aplasta con el peso y se deforma con el tiempo.

Cuánto espacio ocupa la decoración de una casa

Antes de decidir dónde guardar, sirve saber cuánto hay que guardar. La medida práctica es el metro cúbico (m³): largo por ancho por alto. Es la unidad con la que cotizan casi todos los servicios de almacenaje y la que permite comparar opciones sin adivinar.

Algunas referencias aproximadas para hacer la cuenta en casa:

Una caja plástica grande , de unos 78 x 52 x 36 cm, ocupa alrededor de 0.15 m³. Siete de esas cajas suman poco más de 1 m³.

, de unos 78 x 52 x 36 cm, ocupa alrededor de 0.15 m³. Siete de esas cajas suman poco más de 1 m³. Un árbol artificial de 2 metros , desarmado y en su caja, suele ocupar entre 0.15 y 0.25 m³, según el modelo.

, desarmado y en su caja, suele ocupar entre 0.15 y 0.25 m³, según el modelo. Un nacimiento mediano con establo y figuras cabe en una o dos cajas de ese tamaño.

con establo y figuras cabe en una o dos cajas de ese tamaño. La decoración completa de una ofrenda, sin la estructura de los escalones, cabe normalmente en dos o tres cajas.

Sumadas, la decoración de Día de Muertos y de Navidad de una familia rara vez pasa de 1.5 a 2 m³. Si a eso se añade la ropa de la otra temporada y algún equipo deportivo, la cifra puede duplicarse. Con ese número en la mano es más fácil ver si el problema se resuelve reorganizando un clóset o si de verdad hace falta un espacio fuera.

Un consejo adicional: mide antes de comprar cajas nuevas. Comprar todas del mismo tamaño facilita apilarlas, aprovechar la altura y calcular el volumen total sin sorpresas.

Dónde guardar las cajas cuando la casa ya no da más

Cuando el clóset, la azotea y el espacio bajo la cama se acaban, quedan básicamente dos alternativas fuera de casa. Quien busca bodegas para guardar cosas en la Ciudad de México encontrará la minibodega tradicional y el almacenaje a domicilio, que funcionan de forma muy distinta.

En la minibodega tradicional se renta un cuarto de tamaño fijo en un edificio de autoalmacenaje. Tú llevas las cajas, tú las acomodas y tú vuelves por ellas. Da acceso libre en el horario del lugar, pero cada cambio de temporada implica un viaje en auto o un flete, y se paga el cuarto completo aunque esté medio vacío.

En el almacenaje a domicilio, la empresa recoge las cajas en tu casa, las registra, las guarda en sus instalaciones y te las devuelve cuando las pides. Spakio, que trabaja con este modelo en la capital y su zona metropolitana, registra cada caja con una foto y un código en un inventario digital, de modo que se puede pedir solo lo de Navidad sin recibir todo lo guardado. La contraparte es que no hay acceso libre: todo se mueve por entregas programadas.

Para comparar, ayuda revisar cómo se organiza la oferta de renta de minibodegas por alcaldía y municipio, porque la cobertura y los costos de traslado cambian según la zona.

Aspecto Guardar en casa Minibodega tradicional Almacenaje a domicilio Costo Sin renta, pero ocupa espacio útil Cuarto fijo, lo llenes o no Generalmente por volumen ocupado Llevar y traer cajas No hay traslado Tú haces cada viaje La empresa recoge y entrega Encontrar una caja Buscar entre todo Buscar entre todo lo guardado Inventario con registro por caja Acceso Inmediato Libre, en el horario del lugar Por entrega programada Riesgos Humedad, plagas, golpes Depende del cuidado propio al acomodar Revisar seguro y exclusiones del proveedor

Para objetos que se sacan y se guardan dos o tres veces al año, lo que más pesa en la decisión suele ser el traslado: cuántas veces vas a mover las cajas y quién las va a cargar.

Calendario de rotación de temporadas

Planear pocas mudanzas al año es lo que hace funcionar cualquier sistema de almacenaje, en casa o fuera. Esta tabla propone un calendario base.

Fecha Qué sale del almacenaje Qué entra Mediados de octubre Cajas de Día de Muertos y ropa de invierno Ropa ligera y equipo de verano Primera semana de noviembre Cajas de Navidad: árbol artificial, nacimiento, adornos y luces Decoración de la ofrenda, ya limpia y sin restos de flores ni comida Segunda semana de enero Nada, o la ropa que haga falta Árbol, nacimiento, adornos y luces probados Marzo o abril Ropa ligera y equipo de vacaciones Chamarras, cobijas gruesas y equipo de invierno

Con este esquema son tres o cuatro movimientos al año. Si el almacenaje es externo y cada entrega tiene costo, agrupar los movimientos sale bastante más barato que pedir una caja suelta cada semana.

Paso a paso: prepara tus cajas de temporada

Junta y separa por temporada. Haz un montón para Muertos, otro para Navidad y otro para ropa. Lo que se usa al mismo tiempo va junto. Limpia la ofrenda. Retira restos de cera, pétalos, azúcar o comida de manteles y figuras. Prueba las luces. Conecta cada serie, descarta las que fallan y enrolla las buenas. Envuelve lo frágil. Esferas, figuras de barro y cerámica van en papel, una por una. Elige la caja según el material. Plástico con tapa para textiles y lo pesado; cajas con divisiones para esferas. Etiqueta por fuera. Escribe la temporada y el contenido en dos caras de cada caja, y toma una foto antes de cerrarla. Haz una lista. Una nota en el celular con el número de cada caja y lo que contiene te ahorra abrirlas todas el año siguiente.

Errores comunes al guardar los objetos de temporada

Guardar la ofrenda con restos de comida o flores. Un pétalo seco o un trozo de pan bastan para atraer insectos.

Un pétalo seco o un trozo de pan bastan para atraer insectos. Mezclar temporadas en una misma caja. Si pones luces navideñas con papel picado, tendrás que sacar la caja dos veces.

Si pones luces navideñas con papel picado, tendrás que sacar la caja dos veces. Usar cajas de cartón para lo pesado. El cartón se aplasta al apilar y absorbe humedad.

El cartón se aplasta al apilar y absorbe humedad. Suponer que el seguro cubre todo. Si guardas fuera, pregunta por las exclusiones: el vidrio, la cerámica y los aparatos eléctricos suelen quedar fuera de la cobertura básica.

Si guardas fuera, pregunta por las exclusiones: el vidrio, la cerámica y los aparatos eléctricos suelen quedar fuera de la cobertura básica. Guardar documentos importantes con la decoración. Pasaportes, actas y estados de cuenta tienen otro lugar.

Pasaportes, actas y estados de cuenta tienen otro lugar. Sacar la Navidad en la última semana. En diciembre todo se satura; agenda con días de margen.

Preguntas frecuentes sobre cómo guardar la decoración de temporada

¿Cómo guardo las esferas de vidrio para que no se rompan?

Envuelve cada esfera por separado en papel de seda y colócala en una caja con divisiones, sin espacios vacíos. Las cajas de huevo funcionan para las pequeñas. Guarda la caja arriba de la pila, nunca debajo de objetos pesados.

¿Puedo guardar el árbol de Navidad natural?

No conviene: es material orgánico y se seca, se llena de hongos o atrae insectos. Lo recomendable es llevarlo a un centro de acopio de los que difunde la Conafor cada enero, donde se convierte en composta.

¿Qué partes de la ofrenda de Día de Muertos se pueden reutilizar?

El papel picado, los manteles, los marcos, las figuras de cartonería, barro o cerámica y la estructura de los escalones. Las flores, la comida, los dulces, las bebidas y las velas con olor no se guardan.

¿Cajas de plástico o de cartón para la decoración?

Plástico con tapa para textiles, figuras pesadas y todo lo que deba protegerse de la humedad. El cartón sirve para objetos ligeros en lugares secos, y las cajas con divisiones son la mejor opción para las esferas.

¿Cómo sé qué hay en cada caja sin abrirlas todas?

Numera cada caja, escribe la temporada y el contenido en dos de sus caras y toma una foto antes de cerrarla. Si la guardas fuera de casa, en el almacenaje a domicilio el proveedor suele llevar un registro con foto de cada caja; compáralo con tu lista al recibirlo.