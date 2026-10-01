Dejan en prisión preventiva a cuatro policías por muerte de PPL

Chihuahua, Chih.- Un juez de Control impuso prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso a los cuatro policías procesales detenidos por su probable participación en la muerte de una Persona Privada de la Libertad (PPL), identificada como Edwin C. C., de 45 años, quien falleció tras hechos registrados el pasado 8 de julio en instalaciones del Cereso de Aquiles Serdán. Los agentes enfrentan acusaciones por los delitos de homicidio calificado agravado y tortura, dentro de la causa penal 2603/2026. 

Los imputados son Ramón Alejandro O. O., Carlos Gerardo O. A., Silvino P. M. y Luis Carlos G. C. La investigación señala que Edwin C. C. se encontraba bajo custodia después de haber sido detenido por un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con información difundida sobre la carpeta de investigación, las autoridades cuentan con material de videovigilancia relacionado con los momentos en que el interno habría sido agredido mientras permanecía bajo custodia.

La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el próximo 5 de octubre a las 9:00 horas, cuando continuará el procedimiento judicial para determinar la situación jurídica de los cuatro imputados. Paralelamente, la SSPE mantiene una investigación interna a través de su Subsecretaría de Asuntos Internos, mientras las autoridades analizan también la posible responsabilidad de otros servidores públicos relacionados con los hechos.