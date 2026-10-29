Declaran emergencia por incendio en complejo nuclear de EU

Las autoridades estadunidenses activaron protocolos de emergencia tras un incendio en el complejo nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur. Foto tomada de la página web savannahrivernuclearsolutions.com

Las autoridades de Estados Unidos declararon este miércoles el estado de emergencia en el emplazamiento nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, luego de que se registró un incendio en uno de sus laboratorios, informó Fox News.

Los bomberos controlaron el fuego unas dos horas después de recibir el reporte, sin que se notificara contaminación fuera de las instalaciones afectadas. El incendio comenzó alrededor de las 17:39 horas en el Laboratorio Nacional de Savannah River, dentro del complejo del Departamento de Energía situado cerca de Aiken, de acuerdo con las autoridades del sitio.

El incidente activó los protocolos de respuesta de emergencia. Como medida preventiva, se cerraron al tránsito las entradas al recinto y se impusieron restricciones al tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en las inmediaciones.

Los empleados que se encontraban en las zonas afectadas y no participaban en las labores de emergencia o cierre recibieron instrucciones de permanecer en sus lugares de trabajo.

Los responsables del emplazamiento coordinaron la respuesta y notificaron a las agencias estatales y locales pertinentes. Asimismo, recomendaron a los residentes de la zona mantenerse atentos a las emisoras locales de radio y televisión para conocer nuevas instrucciones.

Las autoridades no detallaron las causas del incendio ni precisaron si hubo personas lesionadas.