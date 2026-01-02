Declaran 2026 año de Margarita Maza Parada

Ciudad de México. En la primera conferencia de prensa de 2026 en Palacio Nacional, año declarado por el gobierno federal como “Año de Margarita Maza Parada”, se destacó la figura de la esposa de Benito Juárez como símbolo de las mujeres que, “desde todas las trincheras y todos los días”, luchan por la transformación del país. De acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Margarita Maza representa a mujeres que han sido protagonistas históricas y que hoy siguen construyendo “un país mejor”, razón por la cual su imagen fue integrada este año a la identidad gráfica del Gobierno de México.

En la conferencia, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, recordó que en marzo de 2026 se cumplirán 200 años del natalicio de Margarita Maza Parada, nacida en Oaxaca en 1826, y que además este 2 de enero se conmemora un aniversario más de su fallecimiento. “Una de las motivaciones para hacer esta conmemoración, este reconocimiento y homenaje es que en marzo de mil ochocientos veintiséis nació Margarita Maza Parada en Oaxaca”, explicó.

La funcionaria subrayó que, aunque Margarita Maza vivió sólo 44 años, tuvo “una intensa existencia” y desempeñó múltiples roles en momentos decisivos de la historia nacional. “Madre y esposa, también fue consejera, política, diplomática y una verdadera protagonista en momentos cruciales de la historia de México”, afirmó al mencionar episodios como la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y la resistencia republicana frente al Segundo Imperio.

Juárez Pérez destacó que la vida de Margarita Maza permite visibilizar la participación de las mujeres del siglo XIX en ámbitos políticos, económicos y sociales. “A través de la vida de Margarita y sus contemporáneas, es posible demostrar que las mexicanas del siglo diecinueve tuvieron una participación mucho mayor de la que creemos”, señaló.

En la conferencia se proyectó un video en el que se narró cómo Margarita Maza acompañó y apoyó a Benito Juárez en el exilio, organizó redes de apoyo durante la guerra, impulsó acciones humanitarias y participó en tareas diplomáticas para el reconocimiento internacional de la República.

Al cerrar su intervención, la subsecretaria afirmó que Margarita Maza es un referente que trasciende su época. “Representa a millares de mujeres que desde todas las trincheras lucharon por defender la soberanía de nuestro país”, dijo, y añadió que también encarna a las mujeres del siglo XXI que “luchan desde todas las trincheras y todos los días por la transformación de nuestro México en un país mejor para todas y para todos”.