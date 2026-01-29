Debemos priorizar la democracia más allá de nuestra afiliación partidista: Kenia López Rabadán

Al insistir en que una reforma electoral que refleje una sola visión y no la pluralidad que existe en el país sería un retroceso, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a todos los actores políticos a priorizar la democracia sin importar su afiliación partidista.

“Los mexicanos nos enfrentamos a un gran reto: defender la democracia, defender el voto y defender a las instituciones en este país. Y yo anhelo, con altura de miras, que todos prioricemos la democracia más allá de nuestra afiliación política o partidista”, señaló en entrevista con medios locales en la ciudad de Mérida, Yucatán.

La diputada presidenta recordó que el Congreso de la Unión no ha recibido la propuesta anunciada por el Ejecutivo Federal, pero recalcó que, en caso de que se dé la discusión en las cámaras, estas modificaciones deben darse por consenso de todos los partidos políticos.

Una posible reforma que retroceda en términos democráticos sería muy lamentable para nuestro país, más allá del partido político que nos guste, más allá de la visión ideológica que cada mexicano o mexicana tenga, abundó.

“Estoy convencida de que esta Legislatura, esta generación de 500 diputados y 128 senadores, le debe dar a los jóvenes, a los ciudadanos de este país, garantías de que su voto sea respetado, de que la democracia continúe y podamos generar condiciones de certeza”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que uno de los temas más importantes es blindar los procesos para que el crimen organizado no meta las manos y decida elecciones; “que haya certeza de la autoridad electoral en términos de independencia y autonomía, que las instituciones locales puedan generar una elección que garantice que, en las 32 entidades federativas, los ciudadanos voten libremente y ese voto sea bien contado”.

Además, dijo, es necesario dar certezas en el plano internacional, más aún cuando nuestro país está en medio de la negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“México no merece vivir en condiciones antidemocráticas. Y una garantía que debemos darle a nuestro mayor socio comercial es que somos un país democrático”, indicó.

Respecto al tema de seguridad, se dijo convencida de que, más allá de los partidos, hay una necesidad nacional de paz y de justicia.

“En México hay un anhelo de que la seguridad regrese a la casa de los mexicanos. Y, evidentemente, lo que necesitamos es priorizar la seguridad por encima de cualquier otro tema”, subrayó.