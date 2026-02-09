Debe Alcaldesa de Gpe. y Calvo explicar fiesta de XV años de su hija: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno mencionó que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Abrego es quien debe dar una explicación por el evento social que se celebró el pasado viernes, por los quince años de su hija.

Mencionó que se trató de un evento privado del que se abstuvo de dar opiniones para evitar que, por su cáracter de servidor público, se pueda malinterpretar como una animadversión personal en contra de Ana Laura González o por su papel como presidenta municipal.

Agregó que el tema de la supuesta vigilancia que prestó la Guardia Nacional en el festejo ya fue aclarado por el coordinador regional, sin embargo, De la Peña Grajeda lamentó que dicha institución se haya visto involucrada en las críticas que han surgido en torno al tema pues recordó que Ana Laura González, desde que era candidata solicitó protección federal.