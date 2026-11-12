Daniela y Marco, hoy con Torres Cofiño-Convocatoria azul-Corral vuelve a lanzarse vs Cruz-Otro escándalo en el INE

Tal como se lo adelantamos, ayer llegó al Estado Grande el delegado político del PAN, Marcelo Torres Cofiño, enviado especial por parte del Comité Ejecutivo Nacional que preside Jorge Romero, y quien este miércoles arribó a Chihuahua para comenzar con los trabajos operativos y de diálogo entre los panistas chihuahuenses. A través de sus redes sociales, Torres Cofiño confirmó que ya está en estas tierras norteñas, tan es así que este día, el delegado político de Acción Nacional ofrecerá una conferencia de prensa en conjunto con la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, allá en la sede azulada ubicada en la avenida Zarco.

Torres Cofiño trae el encargo de despresurizar el proceso interno panista en lo que respecta a la candidatura por la alcaldía de la capital, además de trabajar codo a codo con Daniela y Marco, pues aunque la traba esté en ese proceso interno, también es necesario ayudarle a Bonilla a crear las alianzas partidistas y ciudadanas que catapulten su proyecto por la gubernatura, un proyecto que trae a todo el panismo unido, incluido a los tricolores, así que en ese sentido el delegado político del PAN no tendrá problema alguno, la bronca estará en cómo alinear a los azules que siguen haciendo olas por el nombramiento en la capital.

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A propósito de esos panistas que mantienen su inconformidad por el proceso interno del PAN a la alcaldía de la capital, esta tarde se reunirán en el llamado “Encuentro de Unidad Panista”, el cual es organizado por los diputados locales Carlos Olson, Carla Rivas y Jorge Soto, así como por los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz y el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, los cuales la semana pasada se reunieron en aquella comilona cuya foto desató polémica y fue vista como respuesta al bloque azul que conformaron el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez y el titular de la JMAS, Alan Falomir, en torno al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.

Olson, Soto y Rivas, así como los regidores antes mencionados y también Loera Talamantes, insisten en que no se trata de una disidencia, sino de buscar alternativas que mantengan la unidad del PAN, sin embargo, los que no coinciden con ellos ven este encuentro como todo lo contrario. La reunión a la que están convocando para hoy estará a abierta a cualquier panista que desee asistir, así que a ver cuántos azules le caen al encuentro programado para esta tarde y así se sabrá qué tanto músculo traen los antes mencionados.

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Mientras eso sucede con el panismo local, los que tampoco cantan mal las rancheras en lo que respecta a fracturas internas son los morenistas, pues es de todos conocido que el grupo del senador Juan Carlos Loera y los llamados “fundadores” nomás no quieren alinearse al proyecto del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, además de que quien le sigue echando leña al fuego es el senador neomoreno Javier Corral, el cual ayer volvió a lanzarse en contra del alcalde con licencia de Juárez, al compartir una investigación de sus presuntos actos de corrupción. Es más que sabido que Corral no traga a Cruz desde la época en que ambos militaban en el PAN, en donde ambos se hicieron compadres y después enemigos acérrimos, así que ese pleito lo han trasladado a Morena, por lo que a ver si esas viejas rencillas no afectan al morenismo en la carrera por la gubernatura.

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Lo que era una bomba de tiempo, explotó ayer a nivel nacional, pues el mismo medio que reveló los videos de las presuntas complicidades entre la ya depuesta consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas, también reveló videos en donde está involucrada la exsecretaria Ejecutiva de ese órgano electoral, la chihuahuense “Cata Espino”, quien en septiembre y horas antes de arrancar formalmente el proceso electoral federal, renunció a su cargo en el INE. En el video que fue destapado anoche, se observa tanto a Hernández Casillas como a Espino en actitud amistosa, y a decir de los autores de la investigación, todo indica que la expresidenta del IEE de Chihuahua supuestamente conocía y permitía los presuntos actos de corrupción entre Taddei y su contratista “favorito”, cuestión que deberá investigar la autoridad correspondiente y así deslindar, o fincar, responsabilidades sobre la exsecretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien apenas la semana pasada también renunció al cargo que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.