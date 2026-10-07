Dados de baja a 62 policías municipales en 2026; ocho fueron removidos o separados del cargo

Un total de 62 policías municipales han causado baja durante 2026 por distintas circunstancias, de acuerdo con información proporcionada a Entre Líneas por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Chihuahua.

La cifra que destaca corresponde a los elementos que dejaron la corporación mediante procedimientos ante el Consejo de Honor y Justicia: cinco policías fueron dados de baja por remoción y tres más por separación del encargo, para un total de ocho elementos, equivalentes al 12.9 por ciento de las bajas registradas en el año.

De acuerdo con el desglose proporcionado, la principal causa de baja ha sido la renuncia, con 29 casos, seguida por 17 jubilaciones y cinco pensiones por invalidez. Además, se registraron dos bajas por fallecimiento y una por pensión por retiro.

En tanto, los cinco casos de remoción y tres de separación del encargo corresponden a procedimientos del Consejo de Honor y Justicia. El Reglamento del Servicio de Carrera Profesional Policial establece que la remoción puede aplicarse cuando un elemento incurre en determinadas violaciones a las disposiciones que rigen su permanencia en la corporación, mientras que la separación implica la terminación definitiva de la relación jurídica del policía con el servicio.

Con ello, de las 62 bajas acumuladas durante 2026, 54 obedecieron a causas distintas a remoción o separación mediante el Consejo de Honor y Justicia, mientras que ocho estuvieron relacionadas con estos procedimientos disciplinarios.

Mario Alarcón Avitia se encuentra al frente de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, dependencia responsable, entre otras funciones, de la administración de los recursos humanos municipales.