Cumplimenta AEI Noroeste orden de aprehensión por tentativa de homicidio en Buenaventura

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, capturaron a Álvaro S. G., quien era buscado como probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La detención de la citada persona de 64 años de edad, fue con una orden de aprehensión que se le cumplimentó en la calle 16 de septiembre, en el poblado Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal 22/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).