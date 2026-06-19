Municipales realizan detención de hombre con paquete de aparente cristal

Derivado del patrullaje preventivo que constantemente realizan agentes Beta de la Policía Municipal en la zona Centro, un hombre fue detenido en posesión de un paquete de plástico con supuesto cristal, así como una báscula de las conocidas como “grameras”, una cantidad de dinero en efectivo y un teléfono celular.

La detención de Jorge Isaac P. O., de 26 años de edad ocurrió en la calle 5a. durante la tarde del jueves cuando se encontraba en compañía de otra persona y los agentes ciclistas realizaban su patrullaje de prevención y seguridad. Tras una revisión fue que le hallaron la supuesta droga suficiente para elaborar alrededor de 40 envoltorios.

Con la evidencia adjunta, el probable responsable fue registrado en la comandancia Sur, antes de ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con la integración de la carpeta de investigación y continuar el proceso por presuntos delitos contra la salud.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.