Cumplimenta AEI Noroeste orden aprehensión a masculino por robo agravado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, capturaron a Edwin Martin F. E., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de robo agravado, cometido en Nuevo Casas Grandes.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 193/2025, se cumplimentó con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano, en la calle Ágata y Avenida 20 de noviembre, del fraccionamiento Diamante, en el citado municipio.

La persona detenida, de 19 años de edad, quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, para ser llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).