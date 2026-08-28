UEFA prepara denuncia penal contra Infantino por fallido plan comercial del Mundial

La UEFA se prepara para presentar una denuncia penal contra Gianni Infantino, después de que fracasara el plan del presidente de la FIFA para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados.

Un documento de 56 páginas, presentado por los abogados de la UEFA ante un tribunal federal de Estados Unidos y al que tuvo acceso The Independent, señala que la UEFA está “preparándose para presentar cargos penales en Suiza contra Infantino” por “gestión criminalmente negligente”, a raíz de la propuesta, ahora cancelada, de FIFA Forward Enterprise (FFE).

El documento sostiene que el plan de Infantino, elaborado apresuradamente, para vender a inversores privados una participación del 20 por ciento en la Copa del Mundo por 4 mil 200 millones de dólares representaba “un valor empresarial absurdamente bajo”. También acusa al dirigente de la FIFA y a otras personas de estar en condiciones de obtener beneficios económicos de un proceso que “no fue producto de una subasta abierta y competitiva, ni fue sometido a la evaluación de ningún tasador independiente”.

“UEFA y sus abogados están considerando iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión criminalmente negligente, conforme al artículo 158 del Código Penal suizo, junto con otros cargos adicionales o alternativos que puedan derivarse de los hechos que se establezcan”, señala el documento.

La FIFA, una organización suiza con sede en Zúrich, declinó hacer comentarios.

La UEFA añadió: “Esto surge de la estructuración, valoración, financiación y comercialización secretas de una operación que causó un perjuicio directo y concreto a la reputación, la autoridad de gobierno y las relaciones comerciales de la FIFA, en detrimento de la FIFA y de sus 211 miembros, incluidas las 55 asociaciones miembro de la UEFA (…) esta iniciativa fue un vehículo para que Infantino y un pequeño círculo de personas adquirieran una participación permanente y obtuvieran otros beneficios de los activos más valiosos de la FIFA”.

El documento fue presentado en Florida, donde tienen su sede dos entidades de la FIFA —FIFA Americas y FWC2026 US—, y solicita documentos y comunicaciones de ambas organizaciones relacionados con el “origen, desarrollo, discusiones internas y anuncio público de la propuesta FFE, incluidas las comunicaciones y discusiones internas de la FIFA”.

La UEFA busca determinar si Infantino y otros dirigentes de la FIFA violaron los propios estatutos de la organización y eludieron sus normas de gobernanza al ocultar las propuestas de FFE al Consejo de la FIFA y a actores clave, incluida la UEFA, y si lo hicieron “con el propósito de obtener un beneficio ilícito para ellos mismos o para terceros”.

Los planes de Infantino, que incluían como principal inversor a Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital y hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se derrumbaron en cuestión de días el mes pasado después de que la UEFA amenazara con boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA.

La UEFA retiró su amenaza de boicot el miércoles después de afirmar que había recibido “garantías” de que la FIFA no volvería a intentar vender participaciones en sus competiciones. Sin embargo, el organismo rector del futbol europeo advirtió a Infantino a principios de mes que estaba “considerando acciones legales, arbitraje y/o denuncias ante organismos reguladores” a raíz del fallido plan FFE.

La UEFA confirmó el jueves, mediante un comunicado emitido después de una reunión en Mónaco celebrada tras el sorteo de la Liga de Campeones:

“Tras haber obtenido las dos garantías que solicitó a la FIFA el 30 de julio, y después de consultar con sus asociaciones nacionales, la UEFA ha acordado suspender provisionalmente la retirada de los equipos europeos de las competiciones de la FIFA durante la próxima temporada, incluido el Mundial Femenino Sub-20, el Mundial Sub-17 y el Mundial Femenino Sub-17. Esta posición permanecerá bajo revisión constante y podrá reconsiderarse de inmediato si las circunstancias así lo requieren.

“Si bien la cuestión inmediata de la participación ya ha sido resuelta, la crisis subyacente no lo ha sido. El abandono de FFE no borra el engaño, la intimidación y el abuso de poder que hicieron posible esta situación. Tampoco restablece la confianza que se ha perdido. Esto no es una elección entre buena gobernanza y desarrollo del fútbol. Tampoco se trata de que Europa busque un mayor poder dentro de la FIFA. Se trata simplemente de garantizar que ninguna parte del fútbol mundial —grande o pequeña, quienes tienen más y quienes tienen menos— dependa del poder de una sola persona”.

El organismo añadió:

“El primer paso debe ser una revisión externa verdaderamente independiente de FIFA Forward Enterprise, con acceso completo a todos los documentos, comunicaciones y registros relevantes sobre la toma de decisiones. La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística simplemente acepte sus conclusiones”.

Infantino continúa en el cargo después de disculparse por los “errores” cometidos en relación con las propuestas. Sin embargo, Kevin Lamour, exdirector de operaciones de la FIFA, quien criticó el plan FFE y afirmó que el personal de la organización había sido “engañado” por su presidente, dejó posteriormente el organismo rector del futbol mundial.

La UEFA ha encabezado los llamados a la renuncia de Infantino y declaró que había perdido la confianza en el presidente de la FIFA después de que este cancelara su plan para vender participaciones comerciales del Mundial. El organismo rector del futbol europeo lideró la reacción contra FFE y acusó a Infantino, en un comunicado, de intentar sacar adelante un “acuerdo turbio, entre bastidores y opaco”.