Belinda y Danna, posan juntas por primera vez en portada

Crecieron frente a las cámaras, tienen las carreras más importantes de su generación en una industria que durante años insistió en compararlas, hoy Belinda y Danna se encuentran por elección propia

Crecieron frente a las cámaras, han construido dos de las carreras más importantes de su generación y aprendieron a navegar en una industria que durante años insistió en compararlas. Belinda y Danna se encuentran por elección propia, celebran la amistad que nació lejos del ruido y unen fuerzas para darnos uno de los momentos más significativos del pop mexicano. Esta es la “Dolce Vita” de nuestras popstars.

A principios de los dosmiles, antes de Instagram, TikTok, los fandoms y las conversaciones que hoy se miden en likes, views o trending topics, dos niñas crecían frente a las cámaras. Había foros, llamados, camerinos, novelas que paralizaban las tardes y canciones que una generación todavía puede cantar de memoria. Había estrellas infantiles y dos de ellas eran Danna y Belinda.

Recuerdan que su primer encuentro fue en la presentación de Aventuras en el tiempo. Más de dos décadas después, sus nombres tienen otra lectura: ambas construyeron carreras que crecieron y se transformaron. Hoy son un referente del pop en español.

“Me parece muy bello cómo la vida y el universo nos ha juntado y nuestras carreras han crecido mucho a la par”, dice Danna.

Cada una tomó su camino. Sus carreras crecieron mientras cambiaban las reglas de la industria del entretenimiento. Tanto Danna como Belinda han sabido reinventarse, han estado ahí.

Belinda y Danna posan por primera vez juntas y lo hacen para portada de Quién (Quién)

“Tuvimos una infancia, de alguna manera, trabajando. No como las niñas en la escuela: yéndose de conciertos, en el foro, en entrevistas”, dice Belinda. “A la par en nuestras carreras, hemos visto la evolución una de la otra. Obviamente, hay una admiración mutua”.

Las compararon. Las colocaron en conversaciones que muchas veces no habían iniciado. Sus nombres podían convivir en titulares, comentarios y discusiones entre fans aunque ellas apenas hubieran tenido oportunidad de sentarse a conocerse.

Trabajar juntas terminó revelándoles cosas que van más allá de una canción.

“En general, la contrapunta entre popstars parece ser algo que fascina al mundo del pop. Y es una preocupación un poco machista desde mi punto de vista”, dice Danna. “En cuanto encuentran mujeres como nosotras, que hemos tenido la oportunidad de charlar y darnos cuenta que somos más fuertes, es donde la conversación cambia hacia afuera”.

En 2020 hubo un reencuentro, después de años de seguir sus respectivas trayectorias desde lejos. Y quizá ahí comenzó a cambiar la historia que otros habían escrito por ellas.

Hoy resulta difícil separar a Belinda y Danna de la cultura pop mexicana de las últimas dos décadas. Con ellas creció una generación que pasó de verlas por televisión a seguirlas desde una pantalla en la mano; que compró discos, después descargó canciones y ahora reproduce sus lanzamientos en streaming; que aprendió sus coreografías y que hoy comenta, defiende, critica y convierte cada aparición en una conversación en redes, en la sobremesa o en grupos de WhatsApp. Ellas aprendieron a vivir ahí.

Belinda y Danna posan por primera vez juntas y lo hacen para portada de Quién (Quién)

Para esta entrevista, Danna recibe a Belinda con un “beba” que inmediatamente rompe cualquier formalidad. Se ríen, completan ideas, se dan la razón y se interrumpen como lo hacen dos personas que se tienen confianza. La amistad se siente genuina y, quizá por toda la historia que durante años se construyó alrededor de sus nombres, eso termina siendo mucho más interesante.

Nos cuentan que hablan por WhatsApp y por teléfono durante horas.

“A Danna le encanta mandarme el sticker de las manos con las uñas largas de un aplauso”, dice Belinda entre risas.

“Y el de unos gatitos abrazándose”, agrega Danna.

Esa complicidad encontró lugar en el estudio. Las conversaciones empezaron a hacerse cada vez más frecuentes hasta que apareció una idea inevitable.

“Empezamos a charlar y a decir: we should do something”, cuenta Danna.

Las dos conocen las jornadas que no terminan cuando se hace de noche, la obsesión por volver a escuchar una canción, cambiar un detalle, descartar una idea y empezar otra vez.

“Somos súper perfeccionistas, nos encanta rebuscar en el tema, inspirarnos en otras cosas. En realidad, creo que en esta industria los horarios para nosotros no existen”, explica Danna. “Para nosotras, el estudio es un espacio súper sagrado y nos encontramos con un lenguaje que es muy artístico, eso es algo muy lindo de poder encontrar en una colaboración”.

Ser una estrella pop en 2026 implica convivir con una versión pública. Hay opiniones sobre una canción antes de que salga, interpretaciones de una fotografía y narrativas que toman vida propia. Belinda cuenta que ambas pueden pasar horas buscando exactamente aquello que tienen en la cabeza. Después de años observándose desde trayectorias paralelas, finalmente encontraron un lenguaje común.

De ahí nació “Dolce Vita”.

La colaboración fue tomando forma en largas sesiones de estudio. Pero antes de convertirse en canción, fue una idea que ambas construyeron durante meses. En el estudio, junto a Alex Hoyer, productor de “Dolce Vita”, el proceso creativo se construyó desde la exploración, hasta encontrar un sonido que representara a las dos. Moodboards, referencias al europop y a la electrónica, ecos del cine italiano, moda y una idea de feminidad que poco a poco terminó definiendo la estética de todo el proyecto.

“Nos fijamos en cada detalle”, recuerda Belinda.

“Dolce Vita” llega a plataformas digitales el 27 de agosto como parte de WET DREAMS, el nuevo EP de Danna y una pieza más dentro del universo de VISIONS.

La misma atención que pusieron en los sonidos empezó a dictar cómo querían que se viera. El video, mismo que Belinda describe como “uno de los más sexys de mi carrera”, fue filmado en 35 milímetros durante una jornada de alrededor de 15 horas. Este mira hacia una estética de otro tiempo.

“‘Dolce Vita’ es una energía”, dice Belinda. “De amigas, de viajes, de sueños, de un coctel que te guste, de un paisaje, de una obra de arte”.

El pop tiene una vieja fascinación por enfrentar a sus mujeres y las redes encontraron la manera de convertir esa costumbre en contenido permanente. Danna habla de la fortaleza de Belinda, de su profesionalismo y de su sentido del humor. Pero hay una cualidad que repite: sabe trabajar en equipo.

“Es algo que difícilmente me encuentro en la vida, en la industria de tantos años. Haber coincidido y saber trabajar en equipo es algo que me llevo con mucho corazón”.

Belinda responde desde un lugar muy personal.

“Cuando uno tiene ansiedad, a mí lo que Danna me daba era mucha calma y palabras muy lindas”, dice. “Es una mujer empática, una mujer que también tiene un sentido del humor muy especial. Resolutiva, trabajadora, clavada. Como yo”.

Belinda y Danna (Instagram)

Hay algo especialmente interesante en que este encuentro suceda ahora. No cuando eran las niñas de los melodramas infantiles. Tampoco cuando la industria insistía en leer a las mujeres del pop como contrincantes naturales. Sucede después de años suficientes para que ambas sepan qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo y con quién quieren compartirlo. La colaboración llega desde la elección.

Sucede cuando ambas han creado un lenguaje, una estética y han dejado huella también en el teatro, el cine y la pantalla chica. Por un lado, Belinda pasó de ser una de las niñas más reconocibles de la televisión mexicana a construir una carrera en el pop y llevar su faceta como actriz a proyectos como Bienvenidos a Edén y Mentiras, la serie, además de protagonizar Hoy no me puedo levantar y próximamente interpretar a Carlota, la emperatriz.

Danna siguió un camino igual de expansivo: Élite la llevó ante una audiencia global, canciones como “Oye Pablo” marcaron su evolución musical y sobre los escenarios asumió personajes tan exigentes como Elphaba en Wicked, papel que años después retomaría al prestar su voz al personaje en español para su llegada a la pantalla grande. Trayectorias que se extienden por prácticamente todos los terrenos del entretenimiento.

La intérprete de “Luz sin gravedad” admite que durante años escuchó la misma pregunta: ¿cuándo harían una canción juntas? No dimensionó del todo la expectativa hasta comenzar a ver las reacciones alrededor del proyecto.

Danna habla de una generación que creció con ellas y de otras nuevas que llegaron después, que descubrieron sus canciones, personajes y momentos que ocurrieron, incluso antes de que algunos de ellos nacieran.

“Me parece bellísimo unir de nuevo a esta generación que ha crecido tantos años con nosotras y que también se suman nuevas generaciones”, comenta. “Me encanta ver la gran familia que existe en los fandoms”.

Belinda y Danna (Instagram)

También hablan desde otro lugar. Ya no sienten la necesidad de explicarse a partir de lo que se dice afuera.

“Estamos haciendo la música que nos gusta, colaborando como nos gusta”, dice Danna.

Cuando la conversación llega a lo que significa ser mujer dentro de esta industria, Danna amplía la mirada.

“Juntas somos más fuertes, podemos brillar, hay lugar para todas y todavía hay mucha lucha por delante”, asegura. “Estamos en 2026, en donde la conversación debe ser más abierta, mucho más positiva y de mucha más fortaleza. Que somos poderosas e independientes, que eso es muy importante, que no estamos para hablar de novios ni de nadie ni de otras personas para recalcar quiénes somos y lo que hemos logrado hasta el día de hoy”.

Belinda y Danna (Instagram)

Después de “Dolce Vita” vendrá Mentiras All Stars, donde volverán a compartir escenario. Cuando les preguntamos si esto significa que habrá más proyectos juntas, la respuesta de Danna llega rápido:

“Apenas empieza. It’s a journey for life”.

Tal vez esa sea la mejor manera de entender este momento. La imagen que hoy comparten Danna y Belinda representa a dos mujeres que llevan una vida en esto, que conocen perfectamente el peso de sus nombres y que, después de crecer frente a todos, finalmente pudieron encontrarse entre ellas.