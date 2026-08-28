Ejecutan a hombre de 22 años dentro de domicilio en la colonia 2 de Octubre

Un hombre de aproximadamente 22 años fue ejecutado la noche de este jueves al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Melchor Guaspe y Liberación Nacional, en la colonia 2 de Octubre. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados arribaron al lugar a bordo de un Ford Figo color guinda.

Los presuntos responsables ingresaron al domicilio portando armas largas y, tras ubicar a la víctima, la llevaron hasta el patio de la vivienda, donde le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarla de la vida. Posteriormente, los agresores abordaron el vehículo y huyeron del lugar.

Elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, aseguraron la escena y posteriormente entregaron el lugar a personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.