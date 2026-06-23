Conmemora Gobierno del Estado el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, conmemoró el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre, con una ceremonia en donde reconoció a dependencias, instituciones educativas, empresas y organizaciones que participan en las campañas de donación.

Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez, destacó la solidaridad de quienes aportan de manera voluntaria y señaló que la participación de la comunidad impulsa la cultura de la donación en la frontera.

Gilberto Grijalva, director del Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas, informó que entre 2023 a 2025 el Banco Regional de Sangre realizó más de 43 mil 611 transfusiones, lo que permitió atender oportunamente a miles de pacientes de la región.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a instituciones que colaboran activamente en estas jornadas, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Además, se distinguió a una niña juarense ganadora del Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026, por una obra enfocada en promover la importancia de este acto altruista.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta práctica, fundamental para fortalecer la atención médica y salvar vidas.