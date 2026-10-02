Cuestiona Bonilla prioridades de Morena y defiende la binacionalidad en Chihuahua

El mandatario capitalino Marco Bonilla, cuestionó las prioridades de Morena ante la reforma constitucional que restringirá la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuya aplicación quedó establecida a partir del proceso electoral de 2028.

Bonilla sostuvo que, particularmente en el norte del país, existe un fuerte sentido de binacionalidad debido a los vínculos familiares, sociales y económicos con Estados Unidos, por lo que consideró que la discusión debería centrarse en otros temas que, desde su perspectiva, representan mayores preocupaciones para la ciudadanía.

“Las preocupaciones de Morena, ¿dónde están? Están en lugar de proteger y cuidar al que se dedica al oficio del periodismo, castigar y encarcelar a quien hace memes, sátiras políticas”, manifestó.

El presidente municipal señaló que Chihuahua mantiene una relación histórica con Estados Unidos y defendió los vínculos que existen entre familias de ambos lados de la frontera.

“En lugar de entender, sobre todo en el norte del país, este gran sentido de binacionalidad que tenemos y que nos hermana, pues mejor que se extingan los vínculos con la delincuencia organizada”, expresó.

Bonilla agregó que, desde su perspectiva, uno de los principales objetivos de Acción Nacional y de las fuerzas políticas que integren un bloque en Chihuahua debe ser evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a ocupar cargos de decisión pública.

“Nuestra prioridad está en que no llegue el narcopolítico a dirigir municipios, estados o decisiones parlamentarias en este país. Esos son los objetivos y la agenda de Acción Nacional y de los partidos que formaremos un bloque en Chihuahua”, afirmó.

La reforma impulsada por el Gobierno federal plantea que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura; su aplicación quedó prevista para el proceso electoral de 2028.