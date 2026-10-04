Detienen a presunto autor intelectual de asesinato ocurrido en la colonia Continental

Elementos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida y Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) lograron la detención de Alejandro Rosas Martínez, señalado como presunto responsable del asesinato de Francisco Javier Romero López, de 20 años, ocurrido el 26 de octubre de 2025 durante una fiesta en un domicilio de la calle América, en la colonia Continental. Tras una discusión, Rosas Martínez presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el joven, quien perdió la vida.

Luego del homicidio, las autoridades no lograron localizar al señalado, quien, de acuerdo con la información proporcionada, habría recurrido a un amparo y solicitado un permiso de ausencia en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde laboraba. El amparo promovido el 26 de noviembre de 2025 posteriormente venció, mientras familiares de la víctima acudieron ante la Fiscalía para exigir avances en las investigaciones y la detención del presunto responsable.

Finalmente, este sábado agentes de la AEI ubicaron y detuvieron a Rosas Martínez en un domicilio marcado con el interior 68 del Residencial Génova, ubicado en el numeral 4721 de la calle Camino a las Grutas de Nombre de Dios. El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para enfrentar el proceso legal por su probable participación en el homicidio.