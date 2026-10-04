Muere hombre de 53 años tras ser atropellado por vehículo que huyó en Camino Real

Un hombre de 53 años perdió la vida durante la noche luego de ser atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, sobre la avenida Paseo de la Encestre, casi en el cruce con Quinta Real, en la colonia Camino Real Quinta Etapa, al sur de la ciudad.

De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado era conducido por una mujer, quien viajaba acompañada de otras personas. Tras el impacto, el automóvil abandonó el lugar, dejando al hombre tendido sobre la vía pública.

Paramédicos de URGE arribaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada. Agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de las investigaciones para tratar de localizar al vehículo y establecer cómo ocurrió el accidente.