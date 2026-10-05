Cuba y EU con canales de comunicación abiertos, pero sin negociación formal, afirma diplomática isleña

Lianys Torres Rivera, la máxima representante diplomática de La Habana en Washington, dijo que Cuba sigue abierta a un diálogo “respetuoso”, pero que “no es ingenua” respecto a las amenazas de Trump, e intensifica los ​preparativos para defenderse de cualquier acción militar estadunidense. Foto: @BrunoRguezP

Washington. Cuba y Estados Unidos ⁠mantienen “canales de comunicación”, aunque no hay una negociación formal, ⁠declaró este lunes a ⁠Reuters, Lianys Torres Rivera, la máxima representante diplomática de La Habana en Washington, mientras la administración del presidente, Donald Trump, prosigue con su campaña de presión contra la isla gobernada por el régimen comunista.

En una entrevista, Torres Rivera, encargada de negocios de la embajada en Washington, dijo que Cuba sigue abierta a un diálogo “respetuoso”, pero que “no es ingenua” respecto a las amenazas de Trump, e intensifica los ​preparativos para defenderse de cualquier acción militar estadunidense.

Los últimos contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba consistieron en reuniones, así como en llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, a pesar de que ninguna de las dos partes avanza hacia una agenda de negociación ni hacia la reanudación de las conversaciones oficiales, señaló.

“Lo que tenemos con Estados Unidos son canales de comunicación”, señaló ​Torres Rivera, que no quiso dar detalles sobre los ​plazos, los temas y los ​participantes.

Su descripción de las comunicaciones parece distar ‌de la afirmación de Trump el mes pasado ante las Naciones Unidas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba “en plenas negociaciones” con La Habana. Trump calificó a Cuba de “Estado fallido” y destacó que su gobierno caería. La delegación cubana abandonó la sala en señal de protesta.

Trump ha declarado abiertamente que su objetivo es cambiar de forma radical el gobierno de Cuba.

En respuesta a las preguntas de Reuters, un funcionario estadunidense no dio detalles sobre ‌los contactos diplomáticos, aunque puntualizó, bajo condición de anonimato: “Estados Unidos está dispuesto a abrir ⁠un nuevo capítulo en la relación (…) Lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son aquellos que controlan Cuba ⁠para su propio beneficio a costa del pueblo cubano”.

Torres Rivera sostuvo que la “línea roja” de Cuba sigue siendo que La Habana no está dispuesta a negociar ningún cambio en su sistema político, y considera que ​las exigencias de Trump de que se ​destituya a ​los dirigentes cubanos constituyen una violación de la soberanía.