Cuba recibe otro vuelo con 96 migrantes irregulares deportados desde EU

La Habana. Un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos llegó a Cuba con 96 migrantes irregulares, informó este jueves el Ministerio del Interior (Minint) y Cubadebate

“‎En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves 25 de junio regresaron a Cuba en vuelo procedente de EU 96 migrantes irregulares (78 hombres y 18 mujeres), por el Aeropuerto Internacional José Martí (…) Con esta operación, suman 740 personas retornadas a Cuba en los primeros seis meses del año en 25 operaciones desde distintos países de la región”, indicó la cartera en un comunicado​​​.

Tres de esas personas fueron trasladadas a un órgano de investigación al ser consideradas “presuntos comisores de hechos delictivos” antes de salir de la isla, detalla la nota.

Asimismo, las autoridades cubanas ratificaron su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, y subrayaron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que implican las salidas ilegales del país.

Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementa políticas antiinmigrantes, incluídos la suspensión de procesos de residencia y ciudadanía, así como la organización de redadas destinadas a la detención de migrantes indocumentados y su posterior devolución a sus países de origen.

De acuerdo con reportes de la prensa local, los vuelos con cubanos deportados se habían suspendido desde 2020 y fueron retomados en abril de 2023.