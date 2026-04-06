¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra? NASA revela fecha y trayectoria

La misión Artemis II de la NASA continúa su desarrollo de manera favorable, algo que mantiene las expectativas de todos los involucrados en el proyecto.

Quienes ahora están interesados en el vuelo orbital que hará la misión Artemis II, así como en el regreso a salvo de los astronautas a la Tierra.

¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra?

La NASA tiene proyectado que la misión Artemis II dure alrededor de 10 días, por lo que estaría regresando a la Tierra alrededor del 9 o 10 de abril, con un amarizaje en las costas de San Diego, California.

De acuerdo con la información revelada por la NASA, Artemis II tendrá una trayectoria de “8″, pasando por un costado de la Luna, rodeando por el Lado Oscuro, para regresar por el otro costado del satélite.

Trayectoria de Artemis II (NASA)

Se espera que el cohete alcance el punto más cercano al astro el 6 de abril de 2026, que será el momento en que investigadores analizarán todos los datos que se envíen desde el espacio por parte de los astronautas.

Aunque es una misión corta, se toma de vital importancia, pues es el primer paso para tener un nuevo alunizaje, tras más de 50 años lejos de la superficie del satélite.

El regreso de Artemis II dependerá de la sincronía entre la Tierra y la Luna

El regreso de Artemis II a la Tierra es tal vez el punto más delicado de la misión, pues depende totalmente de la sincronía entre nuestro planeta y la Luna.

Tras salir del Lado Oscuro, los astronautas apagarán los motores del cohete de Artemis II para iniciar el regreso a la Tierra; si bien esto parece algo ilógico, la misión usará la gravedad entre el planeta y la Luna para regresar.

Por un lado, la gravedad de la Luna hará una especie de efecto trampolín que impulsará a la nave fuera de u órbita, esperando que el vehículo sea atrapado por el campo de la Tierra.

El cohete se verá atraído por el planeta, mientras que los astronautas simplemente maniobrarán para entrar en el punto mencionado, las costas de San Diego.

Aunque no se esperan imprevistos, un mal cálculo haría que la nave saliera despedida hacia otro punto del espacio; o bien, que entrara al planeta en una zona de riesgo.