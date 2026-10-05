Cruz, preocupado porque le llamen “narcocandidato”: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar no tiene porqué minar la libertad de expresión de nadie al amenazar con proceder legalmente contra quien le llame “narcocandidato” o “narcocoordinador”.

La mandataria consideró que la advertencia que hace Pérez Cuéllar deja en evidencia la preocupación que tiene de que le llamen “narcocandidato”.

“El que nada debe, nada teme. ¿Por qué está asustado o preocupado de que le llamen así. Yo creo que el señor, ya de entrada está preocupado porque le llamen narcocandidato”.