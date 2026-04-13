Cruz Azul recibe al LAFC en Puebla con la misión de remontar el marcador en Concacaf

El líder de la Major League Soccer, Los Ángeles FC, necesita resistir 90 minutos y defender una ventaja de tres goles el martes ante Cruz Azul, campeón defensor de la Copa de Campeones de Concacaf. Si lo logra, el plantel estadunidense avanzará a las semifinales por primera vez desde 2023. En aquella temporada, los angelinos perdieron la final contra el León, pero ahora quieren revancha y agrietar el dominio histórico de los clubes mexicanos en la región.

Los dirigidos por Marc dos Santos tienen credenciales para soñar con eliminar al defensor del título: están invictos y apenas han recibido tres goles en cinco juegos. La Máquina, sin embargo, anuncia que dará batalla en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, como exigen sus miles de aficionados.

“Este es el momento en el que ambiciono más ir por los dos torneos. Nos sentimos capaces de revertir la serie”, declaró el entrenador argentino del cuadro celeste, Nicolás Larcamón. “Para dar la vuelta tenemos que ser un equipo combativo, implacable, dominante, se tiene que sentir la localía”.

El vencedor de esta serie chocará con el ganador de la llave que definen el miércoles Toluca y el Galaxy de Los Ángeles. Los Diablos se impusieron 4-2 en el juego de ida en el Estadio Nemesio Díez.

Además del ex futbolista del Tottenham, el surcoreano Heung-min Son, el LAFC cuenta con el experimentado portero francés Hugo Lloris y una ofensiva, autora de 13 dianas en cinco encuentros del torneo internacional, engranada por el gabonés Denis Bouanga y la promesa venezolana David Martínez.

Martínez, de 20 años, marcó un doblete en el juego de ida para poner cuesta arriba el paso de Cruz Azul.