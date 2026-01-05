Critics Choice Awards 2026: esta es la lista completa de ganadores

”One Battle After Another” ganó a mejor película en los premios Critics Choice, mientras que ”Sinners” y el film de Guillemo del Toro ”Frankenstein” se impusieron cada uno en cuatro de las categorías en las que estaban nominados.

Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por ”Marty Supreme”, mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por ”Hamnet”, con lo que se consolidan como favoritos para los Óscar de este año.

Durante su discurso emitió un breve y conmovedor mensaje para su pareja de tres años, Kylie Jenner, a quien le agradeció por permanecer a su lado y ser “su base”.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película de terror ”Weapons”.

Jacob Elordi (”Frankenstein”) dio la sorpresa al llevarse el premio de Sociedad Nacional de Críticos de Cine al imponerse en la categoría de mejor actor de reparto a estrellas como Benicio del Toro (”One Battle After Another”).

Asimismo, agradeció y expresó su afecto al cineasta mexicano.

La película de Guillermo del Toro se llevó otros tres galardones en las categorías de diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que “Pecadores” que llegaba con 17 nominaciones, igualó los cuatro premios de “Frankenstein” con los de mejor guion original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.

“O Agente Secreto” se impuso en la categoría de mejor película extranjera, con lo que se posiciona también como una de las grandes favoritas de la cita de los Óscar, donde compite para Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Actor (Wagner Moura).

“The Naked Gun” fue la mejor comedia de la noche, mientras que “Train Dreams” se impuso como el film con la mejor fotografía.

Como mejor película de lengua extranjera, “Squid Game” se posicionó en el primer lugar, abriendo así camino para que el éxito de Netflix, “K-Pop Demon Hunters” ganara “Mejor Película Animada” y a “Mejor Canción” por Golden.

Los premios Critics Choice son vistos como uno de los mejores termómetros de lo que pasará el 15 de marzo en la noche de los Óscar, aunque no siempre han coincidido en las categorías principales.

Además de los ganadores, uno de los momentos que se viralizó en redes sociales fue el discurso que el conductor Jimmy Kimmel ironizó un agradecimiento a Donald Trump asegurando que “gracias a todas las ridiculeces que hace diario” tiene material para su programa que alguna vez este canceló.