Críticas al viaje de Díaz Ayuso a México, opacidad y “de vergüenza ajena”

Madrid. El viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, no sólo llevó crispación y malestar a nuestro país, también lo hizo en la región donde gobierna, donde todos los partidos políticos de oposición la criticaron, ya sea por la “opacidad” con la que se ha gestionado, tanto en los gastos atribuidos al viaje como a la propia agenda, como por el mensaje político que llevó, que desde la izquierda se calificó de “vergüenza ajena”.

La principal líder de la oposición en Madrid, la vocera de la coalición de izquierdas Mas Madrid, Manuela Bergerot, se enteró por sorpresa del viaje de Díaz Ayuso a México, como la mayoría de los ciudadanos, ya que se anunció sin previo aviso en el portal de gobierno tan sólo unos días antes del viaje.

Además coincidió con la celebración del día de la comunidad autónoma, el 2 de mayo, y con las actividades por el Día Internacional del Trabajo.

Bergerot ha seguido a la distancia las actividades de Díaz Ayuso en México y su indignación ha crecido aún más, al calificar su agenda y el contenido de sus discursos como “un despropósito político que tiene como único fin sembrar la discordia”. Señaló que “no contenta con insinuar que México es un narcoestado y su presidenta una dictadora de ultraizquierda hace un homenaje a Hernán Cortés como si deseara volver a los tiempos de la Conquista y de paso promocionando a Nacho Cano en un acto que solo da vergüenza ajena a los madrileños”.

Bergerot añadió que la estancia en México de Díaz Ayuso se asemeja más a unas “vacaciones de 10 días pagadas por los impuestos de los madrileños” que a una misión oficial, y que “si pudiera darle dos consejos a Ayuso sobre este viaje le diría que deje de hacer el ridículo y que si acaba cobrando alguna comisión por su trabajo de manager de Nacho Cano la declare hacienda, que no le pase como al novio”, en alusión al empresario Alberto González Amador, procesado en los tribunales por un presunto delito de fraude fiscal.

Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Mar Espinar, vocera en la Asamblea de Madrid, le pidió a Ayuso “que deje de hablar en nuestro nombre, porque las cosas que está diciendo en México por esa boca no nos representan a ninguno, produce vergüenza ajena tanto en Madrid como en México y por decir tonterías de temas sobre los que no tiene ni idea. No sabemos si es desconocimiento, si es pura maldad o es falta de sentido común”. Además le exigió que “deje ya de insultar a los mexicanos” con su discurso sobre la Conquista y la Colonia.

Mar Cortés, diputada en la Asamblea por Mas Madrid, añadió por su parte que Díaz Ayuso “pretende seguir avergonzándonos acudiendo a un homenaje de Hernán Cortés como si estuviésemos en el Siglo XVI y México no se hubiese independizado. Vamos que sólo le falta proclamarse virreina de la Nueva España para consumar este despropósito”.

Desde la extrema derecha de Vox, su vocera Isabel Pérez Moñino, le recriminó la “opacidad” del viaje, tanto en el dinero que se gasto como en la procedencia de los recursos, al tiempo que le exigió que “pare de seguir vendiendo Madrid al mejor postor extranjero”, ya que, según esta formación política, “Madrid no necesita una presidenta en gira internacional permanente, sino una que dé la cara y responda de los problemas que hay aquí”.

Sin embargo desde el Partido Popular (PP), la formación de Díaz Ayuso, su vocero, Carlos Díaz Pache, se insistió en defender tanto las tesis de la presidenta regional como el viaje en sí: “Hernán Cortés fue un español brillante. Llegó América y en pocos años, con poco españoles y una gran cantidad de pueblos indígenas hizo frente al temido imperio azteca. Es una persona que supo tejer alianzas, que supo hacer la comunión entre dos mundos, que consiguió unir para siempre Europa y América. No estamos dispuestos a comprar la leyenda negra que quieren vender la izquierda en España”. Además explicó que “México es el segundo mercado turístico más importante de la región madrileña. La Comunidad es región invitada en esa feria y la participación se articula mediante dos convenios, sobre la instalaciones de stands y alquiler de espacios. Y otro convenio está relacionado con los contenidos, para favorecer el intercambio cultural, algo »importante para la Comunidad de Madrid«. »Es una feria muy importante para México y de especial relevancia para Madrid«.

A Díaz Ayuso también se le recriminó que no se transparentes sus gastos. Así le exigió el PSOE de Madrid: “En el portal de transparencia no se publica nada de estos viajes, ni quién la acompaña, ni para qué, ni los gastos de alojamiento o billetes. Solo sabemos que los madrileños han gastado 300 mil euros para que Ayuso pueda justificar que es un viaje institucional. Se está pegando la vida padre a costa de los madrileños, mientras estos pierden calidad en los servicios públicos”.