Creel, última sede de los Foros de Turismo 2026

Como última sede de la consulta de los Foros de Turismo 2026, la Comisión de Turismo de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, realizó las mesas de trabajo en el seccional de Creel del municipio de Bocoyna, en las que se recabó la opinión y las propuestas del sector turístico de la región, sobre la actualización del marco jurídico correspondiente.

Como bienvenida, el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado José Luis Villalobos, agradeció a cada uno de las y los miembros del sector turístico presentes de la región y celebró que estas acciones, contribuyan directamente en la construcción de políticas públicas y en materia legislativa, en beneficio de las y los chihuahuenses.

Mencionó que Creel, Bocoyna, es uno de los 5 Pueblos Mágicos con los que el Estado cuenta y, considerado la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y al sistema Barrancas del Cobre; la región genera una derrama económica de mil 708 millones de pesos en promedio anuales y representa cerca del 10 por ciento de la derrama estatal total.

“Este evento es de suma importancia, cerramos de lujo seis de seis foros, una punta de lanza para la construcción de un documento jurídico en materia de turismo; un proyecto que nos permita detonar las mejores condiciones en el Estado y que deje a Chihuahua como referente en todos lados”, expresó el legislador.

Además, resaltó el galardón otorgado por la Organización Mundial de Turismo de la ONU, así como la conectividad estratégica en vuelos comerciales, del ferrocarril Chepe y de su patrimonio natural y cultural como el Valle de los Monjes, Ranas y Hongos, el Lago de Arareko y la Cultura Rarámuri.

Estos espacios tienen como propósito realizar un análisis y discusión de dos iniciativas que tienen que ver con modificaciones a la Ley de Turismo del Estado en materia de operatividad de los Consejos de Turismo y con mecanismos de consulta en dicho sector.

Ambos asuntos buscan elevar la calidad y la competitividad de los servicios turísticos, fomentar la innovación y la diversificación de la oferta, y también la colaboración pública – privada, optimizar la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos, además de definir reglamentos para las y los miembros de los consejos de turismo.

Las propuestas ciudadanas y del sector especializado, contribuirán a fortalecer la legislación en la materia, mismas que luego, serán procesadas y por el personal legislativo y por las y los diputados miembros de la Comisión de Turismo para trabajar la reforma en mención.

El proceso de consulta se realizó en la ciudad de Chihuahua el pasado lunes 16 de febrero; en Hidalgo del Parral el viernes 20 de febrero; en Casas Grandes el jueves 26 de febrero; en Ciudad Juárez el viernes 27 de febrero; en Guerrero el viernes 06 de marzo y en Creel este sábado 07 de marzo.

Cabe mencionar que en este evento estuvieron presentes: los diputados José Luis Villalobos y Alma Portillo, integrantes de la Comisión de Turismo del Poder Legislativo; Cristina Muñoz, presidenta del Clúster de servicios de Creel; Jonathan Bustillos, empresario hotelero de la región; José Miguel Yáñez Ronquillo, presidente municipal de Guachochi y Francisco Javier Orrantia, representante de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.