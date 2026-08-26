Crece el trabajo sin prestaciones y con jornadas superiores a la Ley

En el segundo trimestre del año creció el trabajo subordinado sin prestaciones y con jornadas laborales extensas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El comportamiento coincide con una generación de empleo concentrada en la informalidad.

En el periodo abril-junio el empleo sin prestaciones absorbió a 257,670 personas y alcanzó un total de 9.5 millones de trabajadores. Esto implica que todo el aumento trimestral del trabajo subordinado se concentró en puestos sin garantía de prestaciones, como aguinaldo o vacaciones.

Por otra parte, el trabajo con prestaciones se redujo en 122,073 personas e hiló dos trimestres con descensos.

“Se ve un incremento sostenido en la ocupación en el sector informalde la economía, lo que sugiere que las personas se ven en la necesidad de trabajo, pero no están encontrando oportunidades en empleos de calidad, en este caso, empleos formales”, señala Axel Gónzalez, coordinador de Datos de México, ¿Cómo vamos? (MCV).

En cuanto a las jornadas laborales, en el segundo trimestre se sumaron 131,429 personas a un trabajo subordinado con turnos superiores a las 48 horas, para abarcar a 9.2 millones de empleados en esta condición.

En el polo opuesto, los empleados con jornadas de entre 15 y 34 horaspor semana crecieron en 235,380. Esto puede responder al repunte en la tasa de subocupación, la cual pasó de 6.6% a 6.9% de la población ocupada, este indicador concentra a las personas con necesidad de ofrecer más horas de trabajo de las que su actual ocupación le garantiza.

Si bien el mercado laboral logró generar empleo en el segundo trimestre del año, el reto parece centrarse en la calidad de los puestos. Tanto el repunte de trabajo asalariado sin prestaciones como la población con jornadas superiores a la Ley se presentó en un contexto de crecimiento de la informalidad laboral, la cual abarcó el 98% de las ocupaciones generadas entre abril y junio, según los datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Aunque el número de ocupados aumentó a tasa anual y el empleo formal rompió una racha de cinco trimestres consecutivos de caídas, la mayor parte de ese crecimiento provino del empleo informal, el cual sumó casi cinco veces más personas que el formal. Este incremento de la informalidad sugiere que las condiciones menos favorables en el empleo formal han obligado a muchos trabajadores a refugiarse en la informalidad para poder ocuparse”, indica Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¿Qué esperar para el resto del 2026?

Para Gabriela Siller, el mercado laboral atraviesa por un momento de estancamiento, con una tasa de desempleo relativamente baja que puede distorsiona el deterioro de la calidad del empleo.

“Este avance de la informalidad no es un evento aislado, sino una tendencia que hila cuatro años consecutivos de crecimiento en su participación dentro del PIB. Para el transcurso de 2026 la situación se mantiene compleja: ante el crecimiento marginal del empleo formal frente a la expansión del informal reflejada en los datos de la ENOE, la dinámica sugiere que la contribución informal continuará presionando la estructura macroeconómica”, opina la especialista.

El panorama para el resto del año es incierto. Pero si los sectores formales conservan la baja capacidad de absorber a las personas que se suman al mercado laboral, podría continuar el crecimiento de la informalidad, reconoce Axel González.

“Las menores tasas de crecimiento se observan en actividades secundarias, y dada la importancia que tienen tanto en términos de actividad económica como de generación de empleo, mientras este sector no se eche a andar en su totalidad, seguiremos viendo la tendencia de que el empleo formal permanezca estancada”, apunta el especialista de MCV.

Con información de El Economista.