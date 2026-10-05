Cráneo encontrado en un predio de colonia industrial es de resina

• Fue examinada por peritos en antropología de Servicios Periciales

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), informa que la estructura ósea en forma de cráneo localizada en un predio baldío, ubicado en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Nuevo León, de la colonia Industrial, de esta ciudad de Chihuahua, no corresponde a humano, ya que está elaborado con resina.

Lo anterior fue concluido por un perito de Antropología de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, que acudió a examinar el lugar, en atención al reporte recibido este lunes en los números de emergencia sobre el hallazgo.

El modelo de resina anatómico, fue asegurado por la Unidad de Antropología, y se dio vista a los oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la FDZC.