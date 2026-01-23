Corte debe justificar adquisición de camionetas de 1.7 mdp para no contradecirse tras reforma judicial; la gente demanda austeridad: Presidente del Congreso

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara que se adquirieron vehículos nuevos, con un costo de hasta 1.7 millones de pesos para los nueve ministros que fueron electos tras la reforma judicial, el presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez, resaltó que la ciudadanía demanda austeridad, razón por la que la SCJN debe justificar a fondo la compra de estas camionetas.

“Yo siempre he sido muy respetuoso del principio y división de Poderes, la autonomía de cada Poder. En este caso creo que la ciudadanía y el pueblo mexicano constantemente está demandando más austeridad en el gasto público, eso ustedes lo saben y siempre estaremos de acuerdo en ese sentido. Creo que la adquisición de bienes de cualquier ente público debe estar totalmente evaluado por criterios de transparencia y sobre todo que justifiquen el beneficio qué va a traer”, argumentó Ramírez Gutiérrez.

El presidente de Poder Legislativo local añadió que desconoce “exactamente cuáles fueron los parámetros que ellos determinaron para comprar esa flotilla y hacer ese gasto, pero yo creo que deben de tener su justificación y sobre todo para bien público”.

Respeto a si esta compra millonaria por parte de la Corte contradice a los ahora ministros que llegaron a ser electos tras la reforma judicial, cuyos impulsores argumentaban que con ella se acabarían los “privilegios” en la Suprema Corte, el presidente del Congreso de Chihuahua señaló que “las políticas públicas siempre tienen que ir encaminadas a cuidar más el gasto público, responder con austeridad, es lo que está demandando la gente. Pero en este sentido desconozco exactamente los parámetros que llevaron a tomar esta decisión, aunque no pudiéramos estar nosotros totalmente de acuerdo con eso”.