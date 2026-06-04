Suma Maduro a abogada de ‘Diddy’ Combs en su defensa

Nicolás Maduro ha incorporado a su equipo de defensa a una abogada que representó al magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs en un juicio, mostraron hoy documentos judiciales revelados, mientras el derrocado Presidente venezolano se prepara para defenderse de los cargos de tráfico de drogas que se le imputan en Estados Unidos.

Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, formó parte del equipo que logró la absolución de Combs de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle llevado a la cárcel de por vida.



Combs fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con la prostitución y está cumpliendo una condena de 50 meses de prisión en un centro penitenciario federal de Nueva Jersey.Maduro se ha declarado no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se encuentra encarcelado en Brooklyn a la espera de juicio.

Estevao se incorporó al equipo de la defensa dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado defensor de Maduro en Washington, Barry Pollack, se unía al bufete. Pollack había trabajado anteriormente en el bufete Harris St. Laurent.

Información de Agencia Reforma