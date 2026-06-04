Agentes municipales aseguran a otros dos en posesión de supuestas sustancias tóxicas en colonias del sur

– En hechos por separado, agentes municipales efectuaron en el sur de la ciudad la detención de dos hombres como presuntos poseedores de sustancias tóxicas, uno de los cuales traía fajada y a la vista un arma corta en apariencia de fuego y junto a él se encontraba una camisola tipo militar, mientras que el otro es un motociclista que circulaba de noche, sin luces y sin respetar señales viales.

Durante un recorrido de prevención y seguridad por las calles Ordaz y privada de Miguel Alemán en la colonia Díaz Ordaz la tarde del miércoles 3, los policías del grupo de Proximidad observaron a quien luego se identificó como Víctor Alfonso V. E., de 41 años, justo al momento en que intentaba brincar un cerco de alambre hacia una vivienda abandonada al ver la patrulla, mismo que el hacerle una revisión se le encontrara una porción de polvo blanco de características similares a la cocaína y la pistola que resultó ser de utilería.

Por otra parte, dentro del mismo operativo de Verano Seguro, en la 45 y Aldama de la colonia Roma Sur fue ubicado durante la noche un motociclista al circular sin luces y sin hacer los altos correspondientes, quien dijo llamarse Raúl Eduardo C. A., de 33 años y fue retenido para efectuar una entrevista, durante la cual se le hallaron 7 bolsas pequeñas con un contenido granuloso de apariencia similar a la droga llamada cristal que se le aseguraron.

En ambos casos, los detenidos y las aparentes drogas aseguradas se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal y continuar el proceso a cada caso en lo particular, conforme a procedimiento.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.