Convoca IMSS Chihuahua al Torneo Estatal de Futsal Femenil rumbo al Mundial 2026

Se invita a jóvenes de 18 a 21 años a participar en esta competencia, que busca fortalecer las habilidades técnicas, tácticas y físicas del fútbol rama femenil.

Cada equipo deberá integrarse por un mínimo de 10 y un máximo de 12 jugadoras, además de un entrenador.

Con el objetivo de impulsar el deporte, la actividad física y el desarrollo integral de las juventudes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua convoca al Torneo Estatal de Futsal Femenil, con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, “Mundialitos IMSS”.

La etapa estatal se desarrollará durante los meses de febrero y marzo de 2026 en las instalaciones del Centro de Seguridad Social (CSS) Chihuahua, informó la titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, doctora Beatriz Villasana Luna.

Destacó que esta actividad es impulsada por el IMSS, a través de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, la Unidad de Prestaciones Sociales y la Coordinación de Bienestar Social.

Se está invitando a jóvenes de 18 a 21 años pertenecientes a las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva de las 35 delegaciones estatales del Instituto, a participar en esta competencia, que busca fortalecer las habilidades técnicas, tácticas y físicas del fútbol sala femenil, informó.

La doctora Villasana indicó que la fase regular se llevará a cabo del 27 de febrero al 13 de marzo, mientras que la junta técnica está programada para el 16 de febrero a las 18:00 horas. El equipo ganador representará al estado en la etapa regional en Zacatecas, y posteriormente podrá acceder a la fase final nacional en la Ciudad de México.

Con estas

acciones, el IMSS en chihuahua refrenda su compromiso con la promoción del deporte, la salud física, la inclusión y el bienestar social, sumándose a las actividades que fortalecen la cultura física y la sana convivencia en el marco del Mundial de Futbol 2026.

