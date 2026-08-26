Controla Bomberos incendio en zona habitacional de la colonia Ávalos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de agosto de 2026.- El Heroico Cuerpo de Bomberos sofocó en su totalidad un incendio registrado en una zona de viviendas de la colonia Ávalos, donde varios domicilios compartían techo de lámina y vigas.

Gracias a la rápida intervención de los elementos, el fuego fue controlado y se evitó que se propagara a otros puntos de riesgo. Tras las labores de combate, se iniciaron los trabajos de remoción de escombros para eliminar posibles puntos calientes y descartar riesgos.

Durante la atención del incidente, se contó con el apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como de pipas de la Dirección de Mantenimiento Urbano, que colaboraron con el acarreo de agua en sus cisternas para abastecer las labores de los bomberos.

De manera preventiva, fueron evacuadas 166 personas de la Unidad Médica Familiar No. 04 del IMSS, entre personal médico y derechohabientes. No se reportaron daños ni incidentes al interior o exterior de la clínica.

Asimismo, los pacientes fueron canalizados para recibir atención en la clínica correspondiente, con apoyo y coordinación de Protección Civil Estatal.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, reitera el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de emergencia al 9-1-1.