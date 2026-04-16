Constructores se reúnen con César Jáuregui

Integrantes del sector constructor se reunieron con César Jáuregui, Fiscal General del Estado, esto como parte de un acercamiento y comunicación.



En un evento privado y por la tarde de ayer, se dieron cita para platicar y compartir ideas entre el gremio constructor.



A través de sus redes sociales, el panista destacó que coinciden en que la tarea fundamental para El Progreso y desarrollo de la ciudad será fundamental la construcción.



Cabe destacar que estaba presente el ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez.