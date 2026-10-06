Construcción de alianza va caminando; veo a Bonilla con mucha disposición de construir un proyecto de coalición: JL Villalobos

Ante el panorama político electoral que se vive en el estado de Chihuahua, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, destacó que la construcción de la alianza entre su partido y el PAN “va caminando”, además de reconocer en el alcalde con licencia de Chihuahua capital, Marco Bonilla, “mucha disposición para construir un proyecto de coalición”.

“Lo que acaba de comentar el coordinador Arturo Medina hace unos momentos, va bien, va caminando este proceso de acuerdo, de consenso, para poder construir un proyecto de alianza que nos ayude a defender Chihuahua en el próximo proceso electoral. Seguramente en las próximas semanas, de acuerdo al propio calendario electoral que ya se publicó el 1 de octubre, al inicio del proceso electoral local, se habrán de definir ya pronto los tiempos”, explicó Villalobos García.

El también coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, recalcó que el proceso de construcción de la alianza “va caminando, todos los institutos políticos estamos avanzando en las prácticas. Estamos de manera interna también teniendo un ejercicio de revisión para poder hacer un planteamiento y construir juntos un proyecto de coalición”.

“Veo en Marco Bonilla mucha disposición de construir un proyecto de coalición, un proyecto de alianza con distintos partidos, eso es un buen mensaje porque tenemos que ir unidos a una elección que no va a ser fácil, que va a ser cerrada, a la que este narcopartido de Morena le va a seguir metiendo todo el recurso para buscar comprar voluntades. Entonces, es un buen inicio del hoy alcalde con licencia y nosotros hemos visto y lo hemos manifestado con gusto los buenos resultados que ha dado aquí en Chihuahua”, enfatizó el diputado Villalobos.