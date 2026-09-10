Consolida Gobernadora Maru Campos y Gilberto Loya capacidades de seguridad con puesta en operación de Torre Centinela en Juárez

Con la inauguración de la Torre Centinela, encabezada por la Gobernadora del Estado, Maru Campos, Chihuahua consolida una nueva etapa en materia de seguridad, al contar con una infraestructura diseñada para concentrar información, fortalecer la coordinación entre instituciones y convertir las capacidades tecnológicas en acciones operativas.

Durante la ceremonia, realizada este miércoles en Ciudad Juárez, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que la puesta en operación de este inmueble representa uno de los principales avances de la estrategia Centinela y fortalece las capacidades del Estado para prevenir, atender y combatir los hechos delictivos. El acto reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante su intervención, Loya subrayó que la Torre Centinela trasciende su dimensión arquitectónica, al convertirse en un espacio desde el que la información obtenida mediante tecnología e inteligencia puede transformarse en decisiones y acciones concretas.

“Lo que hoy inauguramos es más que un edificio. Un edificio se construye con concreto, acero y cristal. Una institución de seguridad se construye con decisiones, personas, capacidades y visión”, señaló.

La Torre Centinela cuenta con 114 metros de altura distribuidos en 20 niveles, sobre un terreno de 4,378 metros cuadrados y con más de 17,800 metros cuadrados de construcción. Su estructura está soportada por 58 pilas de cimentación de concreto reforzado y más de 2,400 toneladas de acero estructural.

En materia tecnológica, la estrategia Centinela integra actualmente más de 10,000 cámaras interconectadas y 1,791 cámaras lectoras de placas, además de una red de subcentros distribuidos en regiones estratégicas del estado.

Esta infraestructura permite concentrar información proveniente de distintas fuentes para fortalecer las labores de monitoreo, análisis, inteligencia y coordinación operativa, con capacidad para albergar simultáneamente a más de 600 elementos y personal administrativo.

La consolidación de estas capacidades forma parte de una estrategia que ha acompañado una reducción del 18 por ciento en homicidios dolosos, equivalente a 2,145 víctimas menos en comparación con la administración anterior.

A lo largo de 60 meses de trabajo coordinado, las instituciones de seguridad han concretado además la detención de más de 19,000 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de 1,725 armas de fuego, 96,986 cartuchos útiles y más de 5.7 millones de dosis de fentanilo, entre otras drogas.

Con la inauguración de la Torre Centinela, Chihuahua fortalece la infraestructura desde la cual se articulan tecnología, inteligencia, coordinación institucional y despliegue policial, como parte del Modelo Centinela.