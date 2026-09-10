Centinela busca defender vidas y proteger futuros: Maru Campos

Ciudad Juárez, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que el objetivo de la Plataforma Centinela es defender vidas y proteger futuros, al destacar que esta estrategia representa una apuesta para fortalecer la seguridad y generar mejores condiciones para los ciudadanos.

Durante el evento de inauguración, la mandataria estatal señaló que el propósito es hacer realidad la posibilidad de que las familias puedan vivir, crecer y trabajar en paz.

“Hacer realidad la posibilidad de vivir y crecer y trabajar en paz”, expresó Maru Campos al referirse al objetivo central de la Plataforma Centinela.

La gobernadora recordó que al asumir la administración estatal encontró una Policía Estatal comprometida con su labor, pero que enfrentaba importantes carencias en materia de equipamiento y tecnología, situación que llevó a plantear un cambio de fondo en las capacidades de seguridad del estado.

Ante este escenario, explicó que su Gobierno decidió dar un paso histórico con el proyecto de la Plataforma Centinela, con el propósito de incorporar tecnología e infraestructura que permitan fortalecer las labores de vigilancia, inteligencia y respuesta de las corporaciones.

Asimismo, destacó que como parte de esta estrategia se tomó la decisión de trasladar la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) a Ciudad Juárez, con la intención de otorgar a este municipio fronterizo la importancia que merece dentro de la estrategia de seguridad estatal.

Campos Galván resaltó que Ciudad Juárez representa un punto estratégico para Chihuahua, por lo que contar con la SSPE en esta frontera permitirá fortalecer la coordinación y atención de las necesidades de seguridad de la región.

Con la Plataforma Centinela, el Gobierno del Estado busca consolidar una nueva etapa en materia de seguridad, apoyada en tecnología, inteligencia y coordinación institucional, con la finalidad de brindar mayor protección a las familias chihuahuenses.