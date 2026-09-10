Reportan cinco muertos y 87 desaparecidos por incendio de un ferry en Filipinas

Manila. Al menos cinco personas murieron y 87 están desaparecidas tras un incendio cerca de una zona turística en la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, informó este miércoles la guardia costera.

“Con base en datos que tenemos de los rescatados (42) y los fallecidos (cinco), aún hay 87 personas desaparecidas”, indicó la capitana de la guardia costera Noemi Cayabyab a una radio local. Agregó que el manifiesto del barco tiene registrados a 134 pasajeros y tripulantes.

“Solo para aclarar, estos son datos vivos y podrían cambiar con las operaciones de búsqueda y rescate en marcha”, señaló. El incendio estalló la noche del miércoles en el ferry M/V June Aster cerca de la costa de Palawan, según la guardia costera.

Datos del servicio de monitoreo naval MarineTraffic indican que el ferry partió de la capital, Manila.