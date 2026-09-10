Ataque armado deja a un hombre sin vida en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo

Un ataque armado se registró en el cruce de la avenida Venceremos y calle Hacienda Chinameca, en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, donde un hombre fue ejecutado a balazos.

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Al arribar, los socorristas localizaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables serían sujetos que vestían ropa de color negro. La zona fue acordonada por las autoridades, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía para hacerse cargo de la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.