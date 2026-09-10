Articula C7-IA la respuesta estatal ante emergencias desde la Torre Centinela

El Nivel 15 de la Torre Centinela alberga el Centro de Comando, Cómputo, Control, Coordinación, Contacto Ciudadano, Calidad y Comunicaciones-Inteligencia Artificial (C7-IA), ofrece una capacidad estratégica para la coordinación interagencial y la gestión estatal de emergencias.

Durante el recorrido por este nivel se detallaron las capacidades que permiten concentrar información y coordinar recursos ante situaciones que requieren una respuesta conjunta de las instituciones de seguridad y atención de emergencias.

El 911 constituye el primer punto de contacto entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad ante una emergencia. Cada reporte recibido permite generar un folio y activar un proceso de atención que, de acuerdo con las características y prioridad del incidente, puede convertirse en una intervención policial o en la movilización de otras corporaciones y servicios de emergencia.

A través de la Plataforma Centinela, el C7-IA integra la información generada por estos reportes con datos territoriales, comunicaciones, videovigilancia y las capacidades desplegadas en campo. Esta integración permite construir una perspectiva situacional de los acontecimientos, establecer prioridades, determinar los recursos necesarios y respaldar la toma de decisiones.

El Centro facilita la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, así como con los organismos responsables de la atención de emergencias, permitiendo que las instituciones involucradas actúen bajo una misma perspectiva y mantengan continuidad en la respuesta.

De esta manera, el Nivel 15 representa una capacidad esencial del Modelo Centinela: recibir y procesar información desde el primer contacto con la ciudadanía, integrarla con las capacidades tecnológicas y operativas disponibles y convertirla en coordinación y respuesta organizada del Estado.

Así, cada reporte que llega al 911 puede iniciar una cadena de atención que vincula a la ciudadanía con el Centro de Mando y, de ahí, con las instituciones responsables de intervenir ante cada emergencia.