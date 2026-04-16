Conserje de jardín de niños acumula 71 años de prisión por delito de violación

– Suma 71 años de cárcel

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Alberto A. M., por el delito de violación agravada.

En el juicio oral, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, demostró que el ahora sentenciado cometió el ilícito, entre diciembre del año 2023 y los primeros días de junio del año 2024, en el interior del jardín de niños “Emma Beatriz Sahagún Méndez”, de la colonia Constitución, en Ciudad Juárez.

El Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Alberto A. M., quien en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 66 mil pesos, por concepto a la reparación del daño.

Cabe señalar que la primera sentencia que recibió Alberto A. M., fue de 21 años de prisión y la segunda sentencia de 16 años y ocho meses, por lo que ya suma un total de 71 años los que pasará en prisión por conductas sexuales ilícitas.