Consejo moreno-“Los compas de Cruz”-Suspirantes desatados-Maru y la otra trinchera

Con el acuerdo de neutralidad aprobado y el hecho de que quienes aspiren deberán pedir licencia hasta que se publiquen las convocatorias, ayer se llevó a cabo el Consejo Estatal de Morena que preside Hugo González, encuentro que a decir de los malosos, mostró la profunda división que existe al interior del morenismo, pues ante la ausencia de la dirigente estatal Briguite Granados, quien tal como le adelantamos la semana pasada, anduvo este fin de semana en Madera y Bocoyna instalando los Consejos Municipales, la reunión del Consejo la describieron como un encuentro de “crucistas”, tan es así que a la sede del Comité Ejecutivo Estatal, que es donde sesionaron los consejeros, arribó el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de la delegada del Bienestar, Mayra Chávez y el coordinador de los diputados locales, Cuauhtémoc Estrada, los cuales desde el Consejo Nacional que se llevó a cabo en marzo y por orden de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, están de lleno apoyando las aspiraciones de Cruz a la gubernatura, a cambio de que él haga lo propio con el grupo montielista para que uno de quienes lo integran, sea su sucesor o sucesora en la Presidencia Municipal de Juárez.

Así que para nadie fue sorpresiva esa llegada de la dupla Coyoacán flanqueando al alcalde juarense, en especial porque un día antes, el sábado, también lo acompañaron y vitorearon en el evento denominado “Los compas de Cruz”, en donde además estuvo presente el diputado federal Carlos Castillo, exdelegado del CEN en el pasado proceso electoral y principal operador político de Ariadna.

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Para no soltar a los suspirantes a la gubernatura, quien anduvo en Ciudad Juárez y también en Parral este fin de semana es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, el cual se fue desde el viernes para reunirse con el colectivo Más por Juárez, evento que estuvo organizado por la exdiputada federal priista Adriana Fuentes, empresaria que desde hace meses apoya con todo las aspiraciones del Presidente Municipal de la capital. Así que después de andar por tierras juarenses, Bonilla se trasladó a Parral, en donde se llevó a cabo el “BonillaBowl”, un torneo de tochito en el que el alcalde capitalino estuvo entre jóvenes y no tan jóvenes, para al final culminar su gira en Allende, en donde se reunió con habitantes de ese municipio de la región sur del estado.

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Y para no dejar algo en el tintero de quienes aspiran y suspiran, en especial por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, este fin de semana esos que añoran ser los abanderados azules estuvieron desatados. Al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, varios liderazgos panistas, entre los que destacan el secretario de Educación, Hugo Gutiérrez Dávila, la exdiputada local Rocío Sarmiento y la directora del ICHIJUV, Fernanda Martínez, le organizaron un evento en el que se reunió con decenas de jóvenes, además de que al día siguiente hizo lo propio con un grupo de mujeres líderes en diversos sectores, mientras que el fiscal General César Jáuregui sostuvo un encuentro con el sindicato de la UTCH y durante la tarde se reunió con militantes del PAN, algunos, por cierto, que han soltado una campaña en redes sociales para afirmar que quieren que los represente un “panista” y no un externo, a pesar de que desde las dirigencias nacional y estatal, han sido muy enfáticos en la apertura de candidaturas a los ciudadanos, lo que podría dar pie a otro “jalón de orejas”.

Otros que no se quedaron atrás son el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, el cual se reunió con vecinos de 200 colonias y después viajó a Cuauhtémoc con los “chalecos azules”, mientras que el titular de la JMAS, Alan Falomir, también sostuvo un encuentro con vecinos. En el caso de la diputada federal Manque Granados, la legisladora recorrió las calles de la colonia Diego Lucero y el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, quien fue el primero en lanzar señales tras la mesa con la gobernadora Maru Campos, reforzó su estrategia territorial y en redes sociales. Así las cosas con los que aspiran a suceder al alcalde Marco Bonilla…

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Ya que andamos con el panismo, ayer la dirigente estatal Daniela Álvarez, continuó con el reforzamiento de estructura para el proceso electoral venidero, pues la presidenta del Comité Directivo en el estado, realizó los nombramiento de líderes municipales de Acción Juvenil, con el propósito de que sea precisamente la chavalada quienes aporten esa energía tan necesaria cuando se trata de hacer campañas y en donde los azules no deben quedarse atrás cuando de recorrer las calles se trate, además de que al iniciar el fin de semana, encabezó junto a Rubén Pérez y Mike Peñaflor una capacitación a la estructura del bolillazo.

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Quien también recorrió municipios el fin de semana es el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, el cual viajó a la región centro sur del estado para realizar los nombramientos de dirigentes municipales de MT en San Francisco de Conchos, La Cruz y Meoqui, los cuales recayeron en Ariana Cerros, Luis Carlos Rodríguez y Eduardo Álvarez, respectivamente, además de que el líder priista también estuvo en Camargo, todo esto acompañado del dirigente municipal de MT en Chihuahua capital, Martín Enríquez, pues ambos siguen en esa dupla que tiene el encargo de reforzar la estructura tricolor con miras a los comicios de junio del 2027.

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Así que mientras las estructuras partidistas se movilizaban el fin de semana, quien estuvo en Aguascalientes para acompañar a su homóloga Tere Jiménez en la inauguración de la Feria de San Marcos es la gobernadora Maru Campos, la cual acudió como invitada especial. Ahí, la Góber hizo una declaración que sorprendió a propios y extraños, pues afirmó que después de la gubernatura viene un descanso, lo que pudiera tomarse como un break previo a lo que se vendría en el 2030, con eso de que la jefa del Ejecutivo chihuahuense siempre ha sido considerada como una carta fuerte del PAN para las elecciones presidenciales. De aquí a entonces todavía falta un gran trecho y todo puede suceder, y aunque Maru ya dijo que viene el descanso tras la gubernatura y el trabajar desde otra trinchera, los ánimos cambian y la fotografía del momento también.