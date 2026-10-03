Conquistan Jenifer Yáñez y Carlos Gutiérrez podios en las pruebas mayores del Chihuahua by UTMB

-La corredora de Guachochi obtuvo el primer lugar femenil en los 93K, mientras que Carlos Gutiérrez logró el segundo puesto en los 118K

Los corredores rarámuri Jenifer Yáñez, de Guachochi, y Carlos Gutiérrez Quintero, destacaron en las competencias de mayor distancia de esta edición del Chihuahua by UTMB 2026, al obtener el primer y segundo lugar en sus ramas en las pruebas de 93K y 118K, respectivamente.

En los 118 kilómetros el podio lo completaron Cristofer Clemente, de España, quien obtuvo el primer puesto y Dian Aceros, de Colombia, en el tercer escalón.

Gutiérrez Quintero aseguró así su clasificación a la UTMB de Chamonix, Francia, que se realizará en 2027, donde el corredor de 22 años tendrá la oportunidad de competir en una de las principales pruebas internacionales de trail running.

En la rama femenil, Alexa Romano, de Estados Unidos, se llevó el primer lugar, seguida por las mexicanas Angélica Carolina Cabrera y Lucero Abigaith Gómez.

En los 93K, Yáñez se quedó con el triunfo por segundo año consecutivo y obtuvo nuevamente su clasificación a la UTMB de Chamonix; Markéta Brabcová, de República Checa llegó en el segundo puesto, y Jamila Dionisio, de Portugal, en el tercero.

En la categoría varonil, José Luis Nieto, de Ciudad de México, logró el primer sitio; Reid Burrows, de Canadá, el segundo, y Horacio Rangel, de México, el tercero.

Durante la llegada de los atletas estuvieron presentes el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y el director general de UTMB Latinoamérica, Alejandro Ochoa.

Las actividades del Chihuahua by UTMB continuarán con las pruebas de 39K, 21K y 8K, como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026.