Capturan en CDMX a mujer buscada por delito de fraude en Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al grupo que da cumplimiento a las Órdenes de Aprehensión, capturaron en la ciudad de México, a una mujer que era buscada por el delito de fraude, cometido, a través de llamadas telefónicas por un monto de 100 mil pesos.

Los agentes ministeriales localizaron y detuvieron a la mujer de nombre América R. Z. de 49 años de edad, el 01 de octubre del 2026, en la calle Francisco I. Madero, de la colonia centro, en la Ciudad de México, con el apoyo de las autoridades de la citada entidad.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales a mediados de octubre de 2024, América R. Z., en contubernio con al menos otra persona, engañaron a la víctima al hacerle creer que le hablaba una prima de los Estados Unidos, que le enviaría una paquetería, para ello, fingieron se comunican de la empresa de paquetería indicándole que había un problema con el paquete y que tenía que pagar una multa para liberar su envío, y bajo el engaño hicieron que la víctima les transfiriera la cantidad de 100 mil pesos.

Al darse cuenta la afectada que había sido víctima de un fraude interpuso su denuncia, y por medio de las indagatorias ministeriales, se obtuvieron informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, logrando identificar e individualizar la participación de América R. Z., en el fraude.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)