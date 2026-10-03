Vinculan a proceso a acusado de sustraer menores

•⁠ ⁠La imputación establece que se llevó a su hijo de 1 año de edad a Veracruz sin tener el derecho de la custodia del menor

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Ángel D. C., por el delito de retención y/o sustracción de menores.

Los datos expuestos por un agente del Ministerio Público, acreditaron de manera fehaciente la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1993/2026.

En la investigación ministerial se estableció que el 8 de junio del año en curso, Miguel Ángel D. C., sin permiso de la madre, se llevó a su hijo de un año de edad, al estado de Veracruz, además de negarse a regresarlo con la mamá, quien tiene la custodia legal del menor.

Las indagatorias ministeriales permitieron llevar al imputado a la audiencia inicial, efectuada ayer viernes 2 de octubre, en donde la representación social hizo de su conocimiento el delito que se le atribuye, en la misma audiencia se resolvió su situación jurídica, para lo cual se estableció un plazo de tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

El Órgano jurisdiccional impuso medidas cautelares al imputado, consistentes en la presentación semanal ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio del Tribunal Superior del Estado, la prohibición de salir de Chihuahua, entregar su visa y el pasaporte mexicano.

Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó que el menor de edad sustraído, fuera regresado a su madre, no obstante, la Juez de Control no resolvió al respecto.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representarlas ante los Tribunales para obtener el castigo en contra de quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).