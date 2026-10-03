Lleva SDHyBC oportunidades a familias de Ascensión y Casas Grandes con Programa de Ocupación Temporal

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con los municipios de Ascensión y Casas Grandes, realizó el pago del Programa de Ocupación Temporal 2026, en beneficio de familias de ambas regiones.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, detalló que el esquema genera ingresos para las y los participantes, mientras contribuye a mejorar espacios y servicios comunitarios.

En Ascensión, se invirtieron 300 mil pesos para beneficiar a 41 personas, quienes realizaron labores de limpieza en puntos recreativos, encalamiento de árboles y mantenimiento de brechas y del relleno sanitario en cuatro localidades.

En Casas Grandes, se destinaron 400 mil pesos para 54 personas y sus familias, con trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles y caminos en siete comunidades.

Además, se otorgaron 22 paquetes en especie para niñas y niños menores de 3 años, con una inversión superior a 31 mil pesos.

Durante la jornada, la alcaldesa de Ascensión, Ivonne De la Hoya, y el presidente municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, agradecieron el respaldo de la gobernadora Maru Campos y reconocieron la coordinación de la SDHyBC con los ayuntamientos.

En la entrega también estuvo presente el director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Iván Ortega.