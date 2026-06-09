Conoce las vías alternas que habrá en el Centro por festival “Antojos 2026”

Los cambios viales en la zona serán únicamente durante el fin de semana del evento

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 9 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua informa a la ciudadanía sobre los cierres viales y rutas alternas que se implementarán con motivo de la cuarta edición del festival gastronómico y cultural “Antojos 2026”, que se llevará a cabo este 13 y 14 de junio en el Centro Histórico de la ciudad.

Con el objetivo de brindar seguridad a las y los asistentes, así como facilitar el montaje y desarrollo del evento, se realizarán cierres temporales en diversas vialidades desde las 22:00 horas del viernes 12 de junio hasta las 06:00 horas del lunes 15 de junio.

El festival contará con tres accesos principales para las y los visitantes: la entrada principal ubicada en la intersección de Paseo Bolívar y calle Ocampo; un acceso por calle Cuarta, en la zona norte del festival; y otro por calle Sexta, en la zona oriente, cerca del Parque Eloy S. Vallina.

Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, se realizarán cierres viales en Paseo Bolívar, desde avenida Independencia hasta la avenida Ocampo, además de las calles transversales Segunda, Coronado, N. Bravo, Cuarta, Manuel Irigoyen, Mina, Sexta, Octava y Décima, las cuales permanecerán restringidas a la circulación durante el montaje y desarrollo del festival.

Para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad en la zona, se recomienda a las y los automovilistas utilizar las siguientes rutas alternas:

La Ruta Troncal 1 del Bowí, el recorrido en sentido sur-norte circulará por avenida 20 de Noviembre hasta incorporarse a avenida Independencia, evitando las zonas de Santa Rita y Quinta Gameros. Por su parte, el recorrido en sentido norte-sur operará de manera habitual, sin afectaciones.

Asimismo, se recomienda utilizar las laterales de Paseo Bolívar y avenidas alternas como Francisco Xavier Mina, Manuel Irigoyen y calle Décima, principalmente en sentido oriente-poniente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los elementos de seguridad y movilidad que estarán presentes durante el desarrollo del festival.